Luis Suárez: "Todavía no he decidido dónde voy a jugar"

Además, el delantero uruguayo reveló: "Recibí muchas ofertas. Se me han acercado clubes de Argentina, Brasil y México, pero quiero volver a jugar a un alto nivel competitivo. Estoy enfocado en el fútbol europeo".

Según sus declaraciones, la posibilidad de su regreso a Sudamérica estaría cada vez más lejos.

En relación su salida del Atlético de Madrid, Suárez expresó: "Me hubiese gustado estar un año más en el Atlético. Sabiendo que la exigencia es cada vez más grande, pero capacitado para cumplir con ella. Me comunicaron mi salida el día anterior a mi despedida. Después de eso no hablé ni con el DT Diego Simeone, ni algún directivo".

Al ser consultado por la posibilidad de reencontrase con su amigo Lionel Messi en el futuro, el delantero declaró: "Ojalá. Dentro y fuera de la cancha estamos muy bien juntos. No hay nada mejor que ver a dos compañeros felices fuera para que rindan adentro".