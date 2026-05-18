Neymar, al Mundial 2026: Brasil ya tiene su lista de convocados

Carlo Ancelotti confirmó los 26 futbolistas que representarán a la Verdeamarelha en Estados Unidos, México y Canadá. Cómo fue el momento en que anunció la citación de Neymar y la euforia de los hinchas.
La Selección de Brasil oficializó este lunes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 y la principal novedad fue la presencia de Neymar, que disputará su cuarta Copa del Mundo. El anuncio se realizó durante un multitudinario evento en el Museu do Amanhã, de Río de Janeiro. Lo encabezó el DT Carlo Ancelotti, que definió la nómina definitiva con la que la Verdeamarelha buscará conquistar su sexto título mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
La convocatoria del delantero de Santos era una de las grandes incógnitas, debido a sus problemas físicos y a que no había sido citado regularmente desde la llegada del entrenador italiano en mayo de 2025. Sin embargo, Ancelotti decidió incluirlo entre los delanteros junto a figuras consolidadas como Vinicius Júnior y Raphinha.
La confirmación del nombre de Neymar provocó la mayor ovación en el anuncio de la lista mundialista y desató la euforia de los hinchas presentes en el evento.
“Hicimos la evaluación de Neymar durante todo el año. En los últimos partidos tuvo continuidad y tiene condiciones físicas para esta Copa del Mundo”, explicó Ancelotti al justificar la convocatoria. El técnico italiano remarcó, además, la experiencia del delantero dentro del plantel y destacó el liderazgo que puede aportar dentro del grupo en una competencia de máxima exigencia. “No existe el equipo perfecto. La Copa del Mundo la ganará el equipo más resiliente y queremos ser ese equipo”, sostuvo durante la conferencia.
Brasil llegará al Mundial con un plantel repleto de figuras y con la presión histórica de volver a conquistar el título después de más de dos décadas. La última consagración de la Verdeamarelha fue en Corea-Japón 2002 y, desde entonces, acumuló frustraciones en la Copa del Mundo.
Con Ancelotti al mando y Neymar nuevamente como referencia, el seleccionado brasileño intentará recuperar el protagonismo y cortar una sequía que ya lleva 24 años.
Arqueros
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache), Weverton (Gremio)
Defensores
Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
Mediocampistas
Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
Delanteros
Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)
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