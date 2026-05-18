Neymar, al Mundial 2026: Brasil ya tiene su lista de convocados

Brasil llegará al Mundial con un plantel repleto de figuras y con la presión histórica de volver a conquistar el título después de más de dos décadas. La última consagración de la Verdeamarelha fue en Corea-Japón 2002 y, desde entonces, acumuló frustraciones en la Copa del Mundo.

Con Ancelotti al mando y Neymar nuevamente como referencia, el seleccionado brasileño intentará recuperar el protagonismo y cortar una sequía que ya lleva 24 años.

La lista de convocados de Brasil

Arqueros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache), Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)