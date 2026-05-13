Sebastián Abreu criticó la conducción de Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay

El exatacante sostuvo que durante el ciclo de Tabárez se había construido un vínculo especial entre el plantel y la gente, basado en valores internos y una convivencia que trascendía lo futbolístico. “Era más importante el utilero que el número 10”, ejemplificó Abreu al recordar la lógica que predominaba en el complejo Celeste. Además, lamentó que Bielsa haya modificado dinámicas instaladas durante más de una década y aseguró que hoy se perdió esa conexión que distinguía a Uruguay con respecto a otros países.