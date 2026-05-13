Sebastián Abreu criticó la conducción de Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay

El exdelantero de la Celeste cuestionó el manejo del entrenador argentino del seleccionado: "No podés imponer tu filosofía sin respetar la cultura del país".
Sebastián Abreu, histórico delantero de la Selección de Uruguay, expresó que no le gusta la conducción de Marcelo Bielsa del combinado a un mes del inicio de la Copa del Mundo. El exgoleador criticó profundamente al técnico y marcó diferencias profundas con el exitoso ciclo de Óscar Tabárez.
“No, no me gusta”, respondió de manera directa Abreu cuando le consultaron sobre Bielsa en el programa F90 de ESPN. “Los entrenadores tienen que saber a dónde llegan. No podés imponer tu filosofía sin respetar la cultura del país donde estás”, disparó. Además, cuestionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol por haber apostado por un perfil que, según su visión, rompió con estructuras históricas de la Selección.
El exatacante sostuvo que durante el ciclo de Tabárez se había construido un vínculo especial entre el plantel y la gente, basado en valores internos y una convivencia que trascendía lo futbolístico. “Era más importante el utilero que el número 10”, ejemplificó Abreu al recordar la lógica que predominaba en el complejo Celeste. Además, lamentó que Bielsa haya modificado dinámicas instaladas durante más de una década y aseguró que hoy se perdió esa conexión que distinguía a Uruguay con respecto a otros países.
Por otro lado, respaldó públicamente a Luis Suárez después de los cruces que mantuvo con Bielsa y el desinterés por tenerlo en el Mundial 2026. “Se sintió con la obligación de exteriorizar eso. Capaz no fueron las formas, pero entendí que tenía un nudo en la garganta”, expresó sobre las declaraciones que el delantero realizó meses atrás contra el entrenador argentino.
Por último, Abreu relativizó el rendimiento de Uruguay en las Eliminatorias pese a haber realizado una campaña destacada: También advirtió que, una vez terminada la Copa del Mundo, será necesario reconstruir ciertos aspectos institucionales y deportivos. “Perdimos esa conexión”, insistió el exfutbolista, aunque cerró con un mensaje de respaldo al plantel de cara al torneo: “Ahora tenemos que hacer ‘Uruguay nomá’ y alinearnos detrás de un solo objetivo”.
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