Entradas para la final del Torneo Apertura: precios, venta y cómo comprarlas

River y Belgrano contarán con cerca de 25.000 localidades cada uno entre populares, plateas y palcos. Los hinchas del Pirata ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini, mientras que el público millonario se ubicará en la Popular Willington y la Platea Ardiles. Desde River informaron que los socios con “Tu Lugar en el Monumental” y aquellos con mayor asistencia durante el torneo podrán acceder a un código a través de RiverID para luego realizar la compra en Deportick, aunque aclararon que eso no garantiza disponibilidad de ubicaciones.