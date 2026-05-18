Entradas para la final del Torneo Apertura: precios, venta y cómo comprarlas

La AFA confirmó cómo será la venta de tickets para la definición entre River y Belgrano en el Kempes, el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba, ante más de 57.000 espectadores.
La Liga Profesional y la AFA confirmaron este lunes cómo será la venta de entradas para la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano, que se disputará el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La preventa exclusiva para clientes de Naranja X comenzará el martes 19 de mayo a las 14, mientras que el miércoles 20, en el mismo horario, se habilitará la compra para socios de ambos clubes. En caso de quedar remanentes, luego se pondrán a disposición para no socios.
River y Belgrano contarán con cerca de 25.000 localidades cada uno entre populares, plateas y palcos. Los hinchas del Pirata ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini, mientras que el público millonario se ubicará en la Popular Willington y la Platea Ardiles. Desde River informaron que los socios con “Tu Lugar en el Monumental” y aquellos con mayor asistencia durante el torneo podrán acceder a un código a través de RiverID para luego realizar la compra en Deportick, aunque aclararon que eso no garantiza disponibilidad de ubicaciones.
El operativo de seguridad para la final contará con más de mil personas afectadas entre efectivos policiales, personal privado, UTEDYC y Tribuna Segura. El estadio tendrá un aforo total de 57 mil espectadores y se espera una movilización masiva de hinchas desde Buenos Aires y Córdoba para uno de los partidos más convocantes del fútbol argentino en lo que va del año.
Las entradas podrán adquirirse a través de la página web Deportick.com, y los precios serán los siguientes:
River
Popular Willington (socio): $80.000.
Popular Willington (no socio): $150.000.
Platea Ardiles (socio): $120.000.
Platea Ardiles (no socio): $180.000.
Belgrano
Popular Artime (socio): $80.000.
Popular Artime (no socio): $150.000.
Platea Gasparini (socio): $120.000.
Platea Gasparini (no socio): $180.000
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