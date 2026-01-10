Manchester City ganó 10-1 en la FA Cup y firmó una goleada histórica

Con una formación mixta entre titulares y suplentes, el City impuso condiciones desde el inicio. El primer tiempo fue un verdadero monólogo: a los 12 minutos abrió el marcador Max Alleyne y a los 24 amplió Rodrigo Hernández. La presión constante derivó en dos goles en contra del rival, cuando Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater empujaron la pelota a su propio arco a los 42 y 45+2, respectivamente, para cerrar un contundente 4-0 antes del descanso.

En el complemento, el dominio continuó sin fisuras. Rico Lewis marcó el quinto a los 4 minutos y Antoine Semenyo estiró la ventaja a los 9. Luego llegaron los tantos de Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, mientras que Lewis volvió a aparecer en tiempo adicionado para completar su doblete y cerrar el 10-1 definitivo. El único descuento de Exeter City fue obra de George Birch, ya sobre el final del encuentro.

Embed

La goleada significó la mayor victoria de Pep Guardiola como entrenador, superando registros obtenidos tanto en Barcelona como en el propio Manchester City, y además igualó la mayor diferencia de gol en la historia del club en un partido oficial, según destacó la BBC.

Con la clasificación asegurada, el City conocerá este lunes a su rival en los 16avos de final de la FA Cup, mientras ya pone la mira en una agenda exigente que incluye las semifinales de la Copa de la Liga ante Newcastle y el clásico frente al Manchester United por la Premier League.

La jornada también tuvo otro resultado contundente: Wolves goleó 6-1 a Shrewsbury Town con un hat-trick de Jørgen Strand Larsen y avanzó de ronda con autoridad. Así, la FA Cup vivió un día cargado de goles, con el Manchester City como el gran foco de atención por una paliza que quedará en la historia del certamen.