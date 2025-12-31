El fútbol no para: los partidos que se jugarán este jueves 1° de enero

La liga de Inglaterra tendrá acción en Año Nuevo con cuatro encuentros y horarios y televisación confirmados para seguir durante la jornada.
La actividad del fútbol inglés no se detiene pese al Año Nuevo, y este jueves 1º de enero de 2026 habrá acción desde temprano con cruces atractivos en la Premier League. La jornada ofrece duelos atractivos que prometen goles y ritmo intenso, todo arranca por la tarde en horario argentino y se extiende hasta el cierre del día.
La respuesta es que este jueves se juegan cuatro partidos, dos desde las 14.30 y otros dos a las 17, todos correspondientes a la fecha 19 del torneo inglés. Los protagonistas incluyen a gigantes como Liverpool y Manchester City, además de duelos parejos que pueden sorprender en la tabla.
La Premier tiene como puntero al Arsenal, que goleó recientemente al Aston Villa del Dibu Martínez, con 45 puntos, 5 por encima del City, su principal perseguidor, que tendrá la oportunidad de cerrar la fecha a solo 2 unidades. El Liverpool de Alexis Mac Allister, por su parte, está a 7 del equipo del arquero argentino y podrá recortar distancia, mientras que Tottenham, donde milita Cristian "Cuti" Romero, cuenta con 25 unidades, en la mitad baja de la tabla de posiciones, y debe sumar de a 3 para alejarse de la zona roja.
