El fútbol no para: los partidos que se jugarán este jueves 1° de enero

La respuesta es que este jueves se juegan cuatro partidos, dos desde las 14.30 y otros dos a las 17, todos correspondientes a la fecha 19 del torneo inglés. Los protagonistas incluyen a gigantes como Liverpool y Manchester City, además de duelos parejos que pueden sorprender en la tabla.

Partidos, horarios y televisación del jueves 1º de enero

14.30: Crystal Palace vs. Fulham , por Disney +

, por Disney + 14.30: Liverpool vs. Leeds United , por ESPN

, por ESPN 17.00: Brentford vs. Tottenham , por Disney +

, por Disney + 17.00: Sunderland vs. Manchester City, por ESPN

La Premier tiene como puntero al Arsenal, que goleó recientemente al Aston Villa del Dibu Martínez, con 45 puntos, 5 por encima del City, su principal perseguidor, que tendrá la oportunidad de cerrar la fecha a solo 2 unidades. El Liverpool de Alexis Mac Allister, por su parte, está a 7 del equipo del arquero argentino y podrá recortar distancia, mientras que Tottenham, donde milita Cristian "Cuti" Romero, cuenta con 25 unidades, en la mitad baja de la tabla de posiciones, y debe sumar de a 3 para alejarse de la zona roja.