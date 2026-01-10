Con Matías Soulé como figura, Roma superó a Sassuolo y sigue soñando

El encuentro tuvo un primer tiempo parejo y con dominio alternado. Sassuolo fue más peligroso en el arranque y dispuso de varias ocasiones claras, pero se topó con una destacada actuación del arquero Mile Svilar, clave para sostener el cero en su arco. Roma, en tanto, mostró dificultades para imponer su juego y se fue al descanso sin ventajas.

La historia cambió en el complemento. Con mayor intensidad y mejor circulación, el conjunto local tomó el control del partido y comenzó a inclinar la cancha. A los 15 minutos, Manu Koné abrió el marcador con un preciso cabezazo tras un centro desde la derecha de Matías Soulé. El golpe desordenó a Sassuolo y Roma no perdonó.

Definición de Matías Soulé

Pocos minutos después, el propio Soulé amplió la diferencia con una definición simple frente al arco, coronando una de sus mejores actuaciones desde su llegada. Con el 2-0 a favor, Roma manejó los tiempos, cerró los caminos defensivos y aseguró una victoria clave en su aspiración de pelear por el Scudetto. Con estos tres puntos, quedó a solo tres unidades de la cima, de manera provisoria.

En otro de los partidos de la jornada 20, Udinese dejó pasar una buena oportunidad al empatar 2-2 como local frente a Pisa en un duelo cambiante. El visitante se puso en ventaja con Matteo Tramoni, pero el equipo local reaccionó rápido con un gol de Christian Kabasele y logró dar vuelta el marcador antes del descanso gracias a un penal convertido por Keinan Davis. En el segundo tiempo, Pisa adelantó líneas y encontró el empate definitivo a través de Henrik Meister. Con el reparto de puntos, Udinese suma 26 unidades y se mantiene en la mitad de la tabla.

Por su parte, Como y Bologna protagonizaron un cierre electrizante en el empate 1-1. Nicolò Cambiaghi adelantó a Bologna en el inicio del segundo tiempo, pero luego fue expulsado y dejó a su equipo con diez. Con superioridad numérica, Como empujó hasta el final y logró la igualdad en tiempo adicionado con un tanto de Martin Baturina. El resultado mantiene a Como en la zona alta, cerca de los puestos de clasificación internacional.