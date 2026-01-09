El Pocho Lavezzi recibió una millonaria demanda de un exasistente

En el programa A la tarde, en América TV, revelaron Martín Dominici decidió llevar al ex futbolista ante la justicia con un reclamo económico de 500 millones de pesos.

El vínculo, que comenzó en 2005 cuando Lavezzi todavía defendía los colores de San Lorenzo de Almagro, trascendió lo profesional para convertirse en una relación de extrema confianza.

Según detalló el periodista Luis Bremer, Dominici no era un empleado administrativo común. Su función era la de un facilitador en todo.

Sus funciones incluían desde pagar servicios domésticos y coordinar mudanzas, hasta realizar trámites de alta confidencialidad. "Su función terminó siendo la de una mano derecha: buscarlo, llevarlo al aeropuerto, encargar bienes y hasta llevar dinero a amigos, familiares o novias", explicaron en el ciclo conducido por Karina Mazzocco.

La demanda hace hincapié en la disponibilidad absoluta que el asistente brindó durante 19 años.

Dominici se mudó a cada ciudad donde el Pocho fue transferido a distintos clubes. Vivió en Nápoles, París y hasta en China. Se trataba de un trabajo "full time" sin horarios establecidos, donde la línea entre la amistad y la subordinación laboral se volvió difusa, pero legalmente exigible.

De acuerdo a la información brindada en América TV, el asistente tenía poder de firma para comprar autos e inmuebles a nombre del futbolista.

"Él tenía acceso a las cuentas, él tenía el circulante. No era solo pagar un servicio, era coordinar inversiones en Punta del Este", remarcó Bremer.

Esta gestión de fondos y activos es lo que hoy sustenta el reclamo de 500 millones de pesos, cifra que surge de la liquidación de años de servicios no regularizados según la pretensión del demandante.

La causa, que se inició formalmente a fines de 2024, se encuentra actualmente cursando su primera instancia. Hasta el momento, el entorno de Lavezzi se mantiene en silencio, mientras que el ex futbolista está pasando unos días en Punta del Este.