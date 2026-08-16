Barcelona le ganó la pulseada al Real Madrid y cerró el acuerdo por Rodri

El volante español está a un paso de convertirse en refuerzo del conjunto catalán, que habría acordado una operación de 71 millones de euros con el Manchester City.
Barcelona llegó a un acuerdo para incorporar a Rodri, uno de los mediocampistas más importantes del fútbol mundial, después de varias semanas de negociaciones. El español dejará el Manchester City para regresar a la liga de su país y ponerse a disposición del equipo catalán. Según trascendió, el traspaso quedó acordado y solo resta la firma para que el futbolista se convierta oficialmente en nuevo jugador del conjunto blaugrana.
La operación se cerró en una cifra cercana a los 71 millones de euros entre el monto fijo y objetivos, aunque todavía resta la confirmación oficial de los clubes. Barcelona logró imponerse en la negociación al Real Madrid, que también había mostrado interés por el volante durante el mercado de pases. De esta manera, Rodri se reencontrará con el fútbol español después de varias temporadas como pieza fundamental del equipo dirigido por Pep Guardiola.
La salida del volante también podría generar un importante movimiento en Inglaterra, ya que Manchester City ya analiza alternativas para reemplazarlo y uno de los principales apuntados es Enzo Fernández. El argentino es una de las figuras del Chelsea y tendría una cotización de 140 millones de euros. La operación sería compleja por su elevado costo, aunque el club de Guardiola podría disponer de margen económico tras la venta de Rodri.
Rodri llega al Barcelona con una trayectoria repleta de títulos y reconocimientos individuales. El español surgió en Atlético de Madrid, pasó por Villarreal y luego se consolidó en Manchester City, donde ganó la Champions League, cuatro Premier League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, entre otros trofeos. Además, fue elegido Balón de Oro en 2024 y campeón del mundo con España en 2026, mientras que acumula 474 partidos, 35 goles y 40 asistencias a lo largo de su carrera.
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