Barcelona le ganó la pulseada al Real Madrid y cerró el acuerdo por Rodri

La salida del volante también podría generar un importante movimiento en Inglaterra, ya que Manchester City ya analiza alternativas para reemplazarlo y uno de los principales apuntados es Enzo Fernández. El argentino es una de las figuras del Chelsea y tendría una cotización de 140 millones de euros. La operación sería compleja por su elevado costo, aunque el club de Guardiola podría disponer de margen económico tras la venta de Rodri.