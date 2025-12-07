Lando Norris, el nuevo campeón: cómo quedó la tabla histórica de títulos en la Fórmula 1

Norris acumuló un total de 423 puntos a lo largo de las 24 carreras del año, superando por apenas dos puntos al neerlandés, que, a pesar de haber ganado las últimas tres competencias y ser el piloto con más victorias en el año (ocho en total), no logró su quinto campeonato en la categoría.

Verstappen tuvo un inicio de año complicado, pero tras el receso veraniego en Europa mostró un gran rendimiento. En la carrera final, el piloto de Red Bull necesitaba ganar para tener opciones de coronarse, pero a Norris, al finalizar en tercer lugar, le bastó para celebrar su primer título.

McLaren, que ya había asegurado el título de constructores seis carreras antes del final de la temporada, volvió a alzarse con el trofeo de pilotos después de 17 años; el último campeón había sido Lewis Hamilton en 2008. El británico, con siete títulos, es uno de los máximos campeones de la historia, al igual que Michael Schumacher.

Por su parte, el argentino Juan Manuel Fangio ocupa el segundo lugar con cinco campeonatos, mientras que Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen tienen cuatro cada uno.

Tabla histórica de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Lewis Hamilton: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Max Verstappen: 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Alain Prost: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Sebastian Vettel: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)

Jack Brabham: 3 (1959, 1960, 1966)

Jackie Stewart: 3 (1969, 1971, 1973)

Niki Lauda: 3 (1975, 1977, 1984)

Nelson Piquet: 3 (1981, 1983, 1987)

Ayrton Senna: 3 (1988, 1990, 1991)

Jim Clark: 2 (1963, 1965)

Graham Hill: 2 (1962, 1968)

Emerson Fittipaldi: 2 (1972, 1974)

Alberto Ascari: 2 (1952, 1953)

Mika Häkkinen: 2 (1998, 1999)

Fernando Alonso: 2 (2005, 2006)

Giuseppe Farina: 1 (1950)

Mike Hawthorn: 1 (1958)

Phil Hill: 1 (1961)

John Surtees: 1 (1964)

Denny Hulme: 1 (1967)

Jochen Rindt: 1 (1970)

James Hunt: 1 (1976)

Mario Andretti: 1 (1978)

Jody Scheckter: 1 (1979)

Alan Jones: 1 (1980)

Keke Rosberg: 1 (1982)

Nigel Mansell: 1 (1992)

Damon Hill: 1 (1996)

Jacques Villeneuve: 1 (1997)

Kimi Räikkönen: 1 (2007)

Jenson Button: 1 (2009)

Nico Rosberg: 1 (2016)

Lando Norris: 1 (2025)

Tabla histórica de escuderías campeonas en la Fórmula 1

Ferrari: 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)

Williams: 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)

McLaren: 9 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2025)

Mercedes: 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Lotus: 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978)

Red Bull Racing: 7 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023, 2024)

Cooper: 2 (1959, 1960)

Brabham: 2 (1966, 1967)

Renault: 2 (2005, 2006)

Vanwall: 1 (1958)

BRM: 1 (1962)

Tyrrell: 1 (1971)

Matra: 1 (1969)

Benetton: 1 (1995)

Brawn GP: 1 (2009)