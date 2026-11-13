Racing perdió ante Colo-Colo en un amistoso caliente y cerró un 2026 para el olvido

La Academia cayó en Concepción en su último compromiso del año, en un encuentro que tuvo un gol en posición adelantada, dos expulsiones y un cierre con incidentes entre los futbolistas de ambos equipos.
Racing cerró un complicado 2026 con una derrota por 2-1 ante Colo-Colo en un amistoso internacional disputado este viernes en Concepción, Chile. El equipo de Avellaneda no pudo evitar la caída en su última presentación del año, en un partido que tuvo polémicas, expulsiones y un final caliente. Gedeón Díaz y Francisco Marchant marcaron para el conjunto chileno, mientras que Matías Pérez descontó para la visita.
El primer tiempo tuvo pocas situaciones de peligro, pero el local consiguió abrir el marcador a través de Gedeón Díaz, quien convirtió en una posición claramente adelantada. La jugada generó polémica, aunque no hubo VAR para revisar la acción. De esa manera, Colo-Colo se fue al descanso en ventaja, mientras que Racing debía buscar una reacción en el complemento.
En el inicio de la segunda mitad, Francisco Marchant amplió la diferencia para el Cacique y complicó todavía más el panorama de la Academia. A los 14 minutos, Leonel Pérez vio la tarjeta roja y dejó al equipo de Avellaneda con diez futbolistas. Cerca del cierre, Matías Pérez consiguió el descuento de cabeza y le puso suspenso al resultado, aunque Racing no logró llegar al empate.
El amistoso tuvo un desenlace caliente pese a que no había puntos en juego. En los últimos minutos, Javier Méndez fue expulsado en Colo-Colo por darle un cabezazo a Matko Miljevic, por lo que ambos equipos terminaron con diez jugadores. Así, la Academia se despidió de un año complicado con una nueva derrota y un partido que dejó varias situaciones para el análisis.
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