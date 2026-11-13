Racing perdió ante Colo-Colo en un amistoso caliente y cerró un 2026 para el olvido

El amistoso tuvo un desenlace caliente pese a que no había puntos en juego. En los últimos minutos, Javier Méndez fue expulsado en Colo-Colo por darle un cabezazo a Matko Miljevic, por lo que ambos equipos terminaron con diez jugadores. Así, la Academia se despidió de un año complicado con una nueva derrota y un partido que dejó varias situaciones para el análisis.