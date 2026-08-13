Marcelo Gallardo es el principal candidato para dirigir la selección de Ecuador

Mientras analiza qué hará con su carrera, el técnico se mostró recientemente en Córdoba para presenciar el triunfo 1-0 de Instituto ante Gimnasia de Mendoza y acompañó a su hijo Matías, quien forma parte del plantel de La Gloria.

Después del encuentro, el entrenador evitó dar precisiones sobre su futuro y no confirmó si tiene previsto volver a dirigir en el exterior en el corto plazo, por lo que Ecuador podría convertirse en una posibilidad concreta si las conversaciones avanzan.