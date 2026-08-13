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Marcelo Gallardo es el principal candidato para dirigir la selección de Ecuador

La Federación busca un nuevo conductor para el seleccionado después de la salida de Sebastián Beccacece y ya hubo un primer contacto informal entre el ex River, actualmente sin club, y el presidente de la entidad, que lo tiene entre las principales alternativas.

La salida de Sebastián Beccacece abrió una vacante en la selección y la Federación Ecuatoriana de Fútbol comenzó a evaluar candidatos. Entre ellos aparece Marcelo Gallardo, quien ya tuvo una conversación informal con Francisco Egas, titular de la FEF, en lo que significó un primer acercamiento. ¿Arranca un nuevo desafío para el Muñeco?

Además, su situación contractual encaja con el criterio definido por la Federación para esta búsqueda: evitar intervenir en proyectos que ya estén en marcha. Por eso, la llegada de Luis Zubeldía se presenta más compleja, ya que actualmente dirige a Fluminense y su salida implicaría afrontar una importante cláusula de rescisión.

Gallardo dirigió solo tres clubes en su carrera y podría estar al frente de una selección por primera vez.

Gallardo dirigió solo tres clubes en su carrera y podría estar al frente de una selección por primera vez.

Pero el Muñeco, por su laureada historia en Núñez, llama la atención en varios lugares y no es la primera vez que un seleccionado posa los ojos en él. También estuvo en consideración para reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay, luego de la eliminación mundialista. Finalmente, la AUF se inclinó por Diego Forlán, quien asumirá en los próximos amistosos y también dirigirá a la Sub-20 de cara al Mundial juvenil de 2027.

Mientras analiza qué hará con su carrera, el técnico se mostró recientemente en Córdoba para presenciar el triunfo 1-0 de Instituto ante Gimnasia de Mendoza y acompañó a su hijo Matías, quien forma parte del plantel de La Gloria.

Después del encuentro, el entrenador evitó dar precisiones sobre su futuro y no confirmó si tiene previsto volver a dirigir en el exterior en el corto plazo, por lo que Ecuador podría convertirse en una posibilidad concreta si las conversaciones avanzan.

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