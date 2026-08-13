Noche de Libertadores: Rosario Central y Corinthians abren la llave de octavos en Arroyito

Rosario Central recibe al conjunto brasileño desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Rosario Central recibe este jueves a Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Canalla buscará aprovechar la localía y conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil para definir la serie. El encuentro comenzará a las 21.30 en el Gigante de Arroyito. Como árbitro principal se encuentra Andrés Matonte (Uruguay) y en el VAR Cristhian Ferreyra (Uruguay). Lo podes ver por FOX Sports y Telefe.
El equipo rosarino llega a esta instancia después de finalizar segundo en el Grupo H con 13 puntos. Fue una gran campaña en la fase de grupos de los dirigidos por Jorge Almirón, aunque perdieron el último partido ante Independiente del Valle por 1-0 y quedaron relegados al segundo lugar. En el ámbito local, Central acumula 7 puntos sobre 12 posibles en el Torneo Clausura, con dos victorias, un empate y una derrota. Además, llega con dos triunfos consecutivos: venció 1-0 a River como visitante y luego derrotó 2-1 a Aldosivi en el Gigante de Arroyito.
Corinthians terminó primero en el Grupo E de la Libertadores con 11 puntos, por encima de Platense, Peñarol y Santa Fe. El equipo brasileño aseguró la clasificación como líder de su zona una fecha antes del cierre. En el Brasileirao, el conjunto dirigido por Fernando Diniz se encuentra séptimo, con 32 puntos, y viene de conseguir una victoria por 2-0 frente a RB Bragantino como visitante. Sin embargo, quedó eliminado de la Copa de Brasil tras perder 2-0 ante Internacional en la revancha.
Posible 11 de Rosario Central
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Posible 11 de Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz
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