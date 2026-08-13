Noche de Libertadores: Rosario Central y Corinthians abren la llave de octavos en Arroyito

El equipo rosarino llega a esta instancia después de finalizar segundo en el Grupo H con 13 puntos. Fue una gran campaña en la fase de grupos de los dirigidos por Jorge Almirón, aunque perdieron el último partido ante Independiente del Valle por 1-0 y quedaron relegados al segundo lugar. En el ámbito local, Central acumula 7 puntos sobre 12 posibles en el Torneo Clausura, con dos victorias, un empate y una derrota. Además, llega con dos triunfos consecutivos: venció 1-0 a River como visitante y luego derrotó 2-1 a Aldosivi en el Gigante de Arroyito.