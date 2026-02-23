Marcelo Gallardo falló en los mercados de pases: sus siete peores refuerzos en este ciclo

Matías Galarza

¡Le salió 250.000 dólares por partido a River tener a un flojísimo Galarza en el campo de juego! El volante paraguayo llegó en julio del año pasado por 3.500.000 de dólares y disputó apenas 14 partidos en el club sin marcar goles, ni dar asistencias. Hace unos pocos días se confirmó su salida a préstamo al Atlanta United.

image

Kevin Castaño

River desembolsó 12.850.000 de dólares por Kevin Castaño en marzo del año pasado, transformándose en la segunda compra más cara en la historia de la institución. La primera, Lucas Pratto, terminó siendo clave para la eterna consagración en la Copa Libertadores 2018 ante Boca. Sin embargo, lejísimo está esta incorporación: jugó bien un semestre y luego decayó su nivel, motivo por el que el DT trajo a Aníbal Moreno y Fausto Vera en el reciente mercado de pases.

image

Sebastián Driussi

Mientras grandes ídolos vuelven al fútbol argentino a sus clubes de formación y del corazón de manera gratuita o por poco dinero para la institución donde estaban, Gallardo pidió a Sebastián Driussi -lejos de ser ídolo- y vino a cambio de 10.000.000 de dólares, también entrando en las compras más caras de la historia. ¿Cómo rindió? Por ahora, flojos rendimientos y lesiones...

image

Gonzalo Tapia

Disputó siete partidos en seis meses y se marchó a préstamo con obligación de compra al San Pablo. Un refuerzo que pasó en silencio en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

image

Maximiliano Meza

Maximiliano Meza, figura del Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2017, llegó a mediados del 2024 por pedido de Gallardo. Es uno de los peores refuerzos porque llegó como figura y nunca se consolidó en el equipo entre bajos rendimientos y lesiones. De hecho, disputó solo 44 partidos en un año y medio. Sigue en el club: se recupera de una lesión.

image

Matías Rojas

El arribo de Matías Rojas en enero del 2025 también generó ilusión por su pasado en el fútbol argentino, en este caso en el Racing de Eduardo Coudet. ¡Disputó siete partidos y se marchó a los pocos meses por la puerta de atrás! Otro futbolista por el que apostó el entrenador y le salió mal.

image

Juan Carlos Portillo

Llegó en julio de 2025 a cambio de 5.000.000 de dólares en busca de que sea el dueño del mediocampo de River, después de un buen paso por Talleres de Córdoba. Gallardo no logró que el futbolista sostenga lo mostrado en la T y cumpla las expectativas. Actualmente se encuentra, como otros casos, recuperándose de una lesión.