Marcos Rojo habló sobre su gol y se ilusionó con la Selección

"Uno trabaja día a día, me esfuerzo y trato de ponerme bien físicamente. Estoy completando los partidos que es lo que yo quería. Si viene será bienvenido, me encanta jugar con la Selección, siempre que me tocó hice lo mejor que pude. Ojalá en un futuro tenga la posibilidad de volver", se sinceró el zaguero, que jugó dos mundiales con la albiceleste.

En cuanto a su presente, describió que "Venía haciendo las cosas bien, tuve la desgracia y la mala suerte de la expulsión pronta en el Superclásico" y luego agregó: "Ahora estoy con ganas ya de empezar de nuevo y contento con el rendimiento del equipo y por el gol, que fue el primero con la camiseta de Boca".

Rojo anotó su primer gol en el club, y admitió que era algo que "Venía buscando , estaba con ganas, el último fue en el Mundial contra Nigeria".

Por último, en cuanto a la pronta expulsión que recibió en la cancha de River, contó: "Había sido una expulsión rápida e injusta. Pero bueno ya pasó, pudimos sacarlo adelante, los chicos pusieron la cara, se la bancaron y ahora hay que seguir creciendo".