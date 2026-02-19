Fútbol |

Martín Demichelis está cerca de volver a dirigir en el fútbol argentino

En medio de la crisis deportiva de River, Micho es el principal apuntado por Juan Sebastián Verón para reemplazar a Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata.

En medio de la crisis deportiva de River, Martín Demichelis está muy cerca de volver a dirigir en el fútbol argentino: Juan Sebastián Verón está interesado en que sea el reemplazante de Eduardo Domínguez en Estudiantes. Cabe recordar que el Barba, multicampeón con el Pincha, tomará el mando de Atlético Mineiro de Brasil.

Domínguez, que hace poco había renovado contrato hasta 2027, tuvo un ciclo muy exitoso en Estudiantes con cinco vueltas olímpicas. Su éxito en el Pincha despertó el interés del conjunto brasilero, quien lo convenció para reemplazar al compatriota Jorge Sampaoli.

eduardo Dominguez
En diciembre se consagró campeón del Torneo Clausura.

Demichelis ya había estado en el radar del club a fines de 2025 y ese antecedente facilitó el contacto actual. En River dirigió 87 partidos, con 52 triunfos, 16 empates y 19 derrotas, y obtuvo la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en la temporada 2022/2023. Su etapa estuvo marcada por buenos resultados deportivos, aunque también por episodios internos que desgastaron su relación con el plantel y el entorno.

Tras su salida del Millonario, asumió en Monterrey, donde acumuló 20 victorias en 43 encuentros y fue despedido en mayo del año pasado tras no lograrse los objetivos. Sin trabajo desde entonces, Demichelis aparece ahora como el principal candidato para tomar el mando de un Estudiantes que este año disputará la Copa Libertadores.

Por otro lado, el Pincha marcha cuarto en la Zona A del Apertura y tiene en el horizonte el duelo de mañana con Sarmiento de Junín desde las 17,45 en UNO, donde será la despedida oficial de Eduardo Domínguez. Un ciclo histórico llega a su fin y se abre una oportunidad de Demichelis, quien podría enfrentar al River de Gallardo...

ADEMÁS: Eduardo Domínguez dejará Estudiantes y será nuevo DT de Atlético Mineiro de Brasil

