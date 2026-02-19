Cuánto dinero recibirá River por el pase de Adam Bareiro a Boca

El delantero paraguayo había sido adquirido por el Millonario en 2024 desde San Lorenzo en una operación que podía alcanzar los 4.5 millones de dólares entre monto fijo y objetivos. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y, tras un ciclo sin goles en 16 partidos, fue cedido al exterior y posteriormente vendido parcialmente al club brasileño.

Con el cobro de este porcentaje final, River logra equilibrar la inversión realizada por Bareiro y cierra el capítulo desde lo económico. Mientras Boca suma un refuerzo en un contexto de urgencias deportivas, en Núñez capitalizan un acuerdo ajeno y recuperan parte del dinero invertido en una apuesta que no dio resultados en la cancha.

Con la mente en Boca, Bareiro borró todas las fotos con la camiseta de River de sus redes sociales. El delantero, que llegó en la era Demichelis y no fue tenido en cuenta por Gallardo, se enfrentaría próximamente contra el Muñeco en ni más ni menos que un Superclásico.