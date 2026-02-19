Claudio Úbeda se cruza con su amado Racing en su momento más delicado en Boca

Úbeda tiene contrato hasta junio con Boca pero el hincha no está contento y la dirigencia empieza a evaluar su continuidad. En un año con la Copa Libertadores como mayor objetivo, el equipo fue muy superado y cayó de visitante ante Estudiantes y Vélez y en la última presentación de local no pudo ante Platense.

En este contexto, Boca deberá afrontar un clásico con ganar como la única opción y Úbeda preferiría que sea contra Independiente, San Lorenzo o quizás el mismísimo River antes que Racing. Es que el Sifón tiene un amor profundo por Racing después de jugar más de 300 partidos en club y ser el capitán de la histórica consagración del Torneo Apertura 2001, que rompió la sequía de 35 años sin títulos locales del club.

Además, Úbeda fue asistente técnico de Alfio Basile en 2012 y fue entrenador principal en unos meses de 2021. Y tiene una gran relación con Gustavo Costas: fueron compañeros en la temporada 1995/96 (compartiendo la zaga central del equipo) y años posteriores fue el propio Gustavo el que le dio la cinta de capitán a Úbeda.

image

image

"Racing ha sido mucho para mí. Un sentimiento muy especial, con once años vividos muy a fondo. Yo entregué todo ese tiempo de mi vida y por supuesto, me marcó mucho y me trae todo tipo de recuerdos (…) El momento más lindo de todos los que viví, fue con Racing, justamente", expresó Úbeda alguna vez.

Y continuó: "Es que haber salido campeón cuando el equipo llevaba 35 años sin ganar un torneo fue muy especial. Haber sido –además- el capitán de ese grupo, va a estar siempre conmigo, siempre muy dentro de mi corazón (…) Lo peor fue también en Racing. Cuando estuvo cerrado durante treinta días, cuando el campeonato se empezó a jugar sin nosotros, cuando se decretó la quiebra... aprendí que nunca hay que bajar los brazos y eso me lo enseñó, justamente, la gente de Racing”.

Más allá de que su corazón sea celeste y blanco, Úbeda envió un fuerte mensaje en la conferencia de prensa posterior al empate con Platense: "Hay que dejar bien en claro que hay que ganarle a Racing, demostrar que estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos que mejorar en el juego, pero eso se gana con confianza, dándole confianza a los jugadores para rendir al 100%".

Úbeda tiene un pesado antecedente reciente en el banco de Boca: el equipo quedó eliminado con Racing en las semifinales del Torneo Clausura del año pasado. La Academia lo venció 1 a 0 en La Bombonera con gol de Maravilla Martínez y el entrenador quedó marcado por este encuentro.