El máximo goleador de la historia del club opinó de manera contundente sobre la chance de que el delantero colombiano llegue al equipo comandado por Claudio Úbeda.
Martín Palermo se refirió a la posibilidad de que Miguel Borja sea el 9 de Boca en 2026, lo que sería una verdadera bomba después de quedar libre de River por decisión de Marcelo Gallardo, quien no pudo sacar su mejor versión como sí lo había logrado su antecesor, Martín Demichelis.
"No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. No lo creo. Si es el Borja de Demichelis, te rinde y te hace goles", planteó Palermo, dando el visto bueno para que Borja sea el 9 de Boca el próximo año, siempre y cuando Claudio Úbeda logre la versión del colombiano que sacó Demichelis en el club de Núñez.
Por otro lado, el Titán dio a conocer su centrodelantero preferido actualmente en el fútbol argentino: Alexis Cuello. “El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo", dio a conocer el DT en diálogo con ESPN mientras el Xeneize busca fortalecer un grupo de delanteros cuestionado durante el año.
En ese sentido, Palermo explicó su elección, alejándose del arquetipo de atacantes como lo supo ser durante su exitosa carrera profesional: "Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”.
Pese a su preferencia como atacantes del estilo de Cuello, que se comprometen con la presión para recuperar la pelota y pueden jugar en los extremos del frente de ataque, el Titán dio el visto bueno a la posibilidad de que Borja desembarque en Brandsen 805.
