Sorpresa: la Selección de Francia recordó en sus redes la final de Qatar 2022

A pesar de la derrota con la Scaloneta, el combinado europeo publicó fotos de aquella infartarte definición. "Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol", escribieron.
Este jueves, 18 de diciembre, es el tercer aniversario de la final del Mundial de Qatar 2022 en la que Argentina venció a Francia luego de empatar 3-3 y triunfar en la tanda de penales. A los tres años del encuentro, hubo muchos posteos para recordar aquella definición pero uno llamó mucho la atención: el combinado galo también recordó el partido.
"¡Hace 3 años del día, nuestros azules jugaron una de las mejores finales de la Copa Mundial de la historia! 120 minutos de elevación emocional, escalofríos, lágrimas... Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol", expresó el texto que escribió la cuenta oficial de Les Bleus.
Si bien el recuerdo destaca el evento deportivo y la emoción que transmitió, por lo cambiante y las ocasiones de gol, sobre todo la tapada de Emiliano Dibu Martínez a Randal Kolo Muani en el descuento del segundo tiempo del alargue, no hubo dedicatoria especial ni para el equipo ni para ningún futbolista en especial, aunque Mbappé protagoniza la foto.
Por otra parte, la cuenta oficial de la Selección Argentina hizo lo propio en redes sociales: "La Copa no se toca. Pero hoy toca recordar que cuando los argentinos nos unimos, todo es posible. Volvamos unidos a Estados Unidos. A tres años de la tercera, feliz aniversario".
