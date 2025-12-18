Sorpresa: la Selección de Francia recordó en sus redes la final de Qatar 2022

"¡Hace 3 años del día, nuestros azules jugaron una de las mejores finales de la Copa Mundial de la historia! 120 minutos de elevación emocional, escalofríos, lágrimas... Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol", expresó el texto que escribió la cuenta oficial de Les Bleus.

Embed Il y a 3 ans jour pour jour, nos Bleus jouaient l’une des plus grandes finales de Coupe du Monde face à l’Argentine (3-3) !



120 minutes d’ascenseur émotionnel, de frissons, de larmes… Un moment gravé à jamais dans l’histoire du football. ✨ pic.twitter.com/NvZr35eo5P — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2025

Si bien el recuerdo destaca el evento deportivo y la emoción que transmitió, por lo cambiante y las ocasiones de gol, sobre todo la tapada de Emiliano Dibu Martínez a Randal Kolo Muani en el descuento del segundo tiempo del alargue, no hubo dedicatoria especial ni para el equipo ni para ningún futbolista en especial, aunque Mbappé protagoniza la foto.

Por otra parte, la cuenta oficial de la Selección Argentina hizo lo propio en redes sociales: "La Copa no se toca. Pero hoy toca recordar que cuando los argentinos nos unimos, todo es posible. Volvamos unidos a Estados Unidos. A tres años de la tercera, feliz aniversario".