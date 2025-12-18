River tiene a su primer refuerzo para 2026: Fausto Vera

Entre este jueves y viernes, el futbolista se sometería a la revisión médica protocolar, mientras los clubes terminan de pulir los últimos detalles burocráticos. En principio, el volante llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000.

Formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Ante este escenario, River, que lo proyecta como titular indiscutido después de salidas en el mediocampo, activó las gestiones para sumarlo.

Si bien sus números en 2025 muestran actividad (32 partidos), el análisis profundo denota una irregularidad creciente: completó apenas el 25% de sus partidos jugados con Mineiro y perdió la titularidad en el cierre de la temporada local, ingresando desde el banco en los últimos tres encuentros.