El presidente de Rosario Central: Verón, el pasillo de Estudiantes y mucho más

"No tenemos relación con Verón. Más allá de conocerlo de toda la vida, él no viene a las reuniones del Comité Ejecutivo, ya que lo hace Pascual Caiella (vice segundo), quien no sólo me felicitó una vez por el título sino dos veces. La primera fue cuando nos dieron la copa y también me felicitó en el Gigante. Él (Verón) está enfrentado hace mucho a este sistema y marcó una posición muy ventajosa para él al estar siempre en el lado de la contra", opinó Belloso.

Y, sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes, comentó: "Fue sumamente descortés, no corresponde. No tenemos por qué los jugadores meternos en cuestión de dirigentes ya que hay lugares para discutir todo. Hay lugares para aceptar errores si alguien le parecieron que no fueron las formas. Hay lugares para decirlo".

Embed "VERÓN ESTÁ ENFRENTADO HACE MUCHO A ESTE SISTEMA, MARCÓ UNA POSICIÓN MUY VENTAJOSA PARA ÉL" ️



Gonzalo Belloso habló sobre Juan Sebastián Verón. pic.twitter.com/KTwyH0UKC4 — Diario Olé (@DiarioOle) December 18, 2025

Y subrayó: "Central es un campeón absolutamente justo y lo voy a demostrar con números. Fue el mejor equipo todo el año, ese torneo el año que viene se va a jugar y va a haber un campeón y acá se dio el campeón actual. Tan es campeón que al último campeón, Estudiantes, en la fase regular le sacó 24 puntos. Quiero terminar con esta polémica, no nos metemos a discutir, pero vamos a defender a Central en todos lados".

Por último, Belloso graficó lo que entiende como un ataque sistemático a Rosario Central: "Es muy curioso lo que pasó con Central este año, de ser un equipo simpático que hacía los recibimientos impresionantes, con tanta gente, cuando comenzó a ganar empezó a caer mal todo. Si nos cobraban un tiro libre, parecía que estaba mal, si nos cobraban un penal clarísimo, parecía que estaba mal".

En este sentido, agregó: "Hay que acostumbrarse cuando uno quiere estar arriba a este tipo de ataques. Los equipos grandes como Rosario Central tenemos que estar acostumbrados a que rompimos el Status Quo y vamos a generar enemigos deportivos y vamos a generar molestias".