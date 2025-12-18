El dardo de Verón a Toviggino: "Si hay tanta valentía para tuitear, podés venir a buscarme"

"Algunos me llegan pero no es que me modifica el día, el humor, lo que pienso o cómo puedo actuar. Se dirime ahí. Yo estuve en el mismo estadio el otro día (en la final del torneo) y nadie me vino a buscar o a increparme o a tratar de hablar. Nada. Termina en un tuit", expresó la Brujita.

En diálogo con el streaming Cielo Sports, el mandamás agregó: "Estoy en el mismo estadio. Gente que insultaba a Estudiantes lo hicieron sacar, imagínate que a mí me pueden buscar. Estamos en el mismo espacio. Si hay tanta valentía para tuitear podes ser valiente para venir y buscarme, no hay problema".

Juan Sebastián Verón contó un momento que compartió con Tapia y Toviggino.



Cabe recordar que, el pasado 21 de noviembre, Toviggino puso un tuit en el que confirmaba el pasillo a llevar a cabo por el León, junto a un mensaje para Verón. "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".

Y, una semana después, trató de "enemigo" a Verón en un posteo de X: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA!!".

El conflicto entre Juan Sebastián Verón y la AFA comenzó hace tiempo, cuando el presidente de Estudiantes se mostró a favor del ingreso de capitales privados al fútbol argentino, mientras que la casa del fútbol argentino está rotundamente en contra. Y, después, se incrementó con el pasillo de espaldas a Rosario Central y criticar la decisión de Tapia de darle un título al club rosarino por haber terminado primero en la tabla anual, algo que no estaba establecido a inicio de la temporada.