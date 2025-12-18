Fútbol |

El dardo de Verón a Toviggino: "Si hay tanta valentía para tuitear, podés venir a buscarme"

El presidente de Estudiantes apuntó contra el tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia tras la consagración del Pincha en el Torneo Clausura.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura tras ganarle por penales la final a Racing en Santiago del Estero. Tras la obtención de la estrella, Juan Sebastián Verón le tiró un dardo a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, que suele disparar por X hacía al presidente del club platense.

"Algunos me llegan pero no es que me modifica el día, el humor, lo que pienso o cómo puedo actuar. Se dirime ahí. Yo estuve en el mismo estadio el otro día (en la final del torneo) y nadie me vino a buscar o a increparme o a tratar de hablar. Nada. Termina en un tuit", expresó la Brujita.

En diálogo con el streaming Cielo Sports, el mandamás agregó: "Estoy en el mismo estadio. Gente que insultaba a Estudiantes lo hicieron sacar, imagínate que a mí me pueden buscar. Estamos en el mismo espacio. Si hay tanta valentía para tuitear podes ser valiente para venir y buscarme, no hay problema".

ADEMÁS: River tiene a su primer refuerzo para 2026: Fausto Vera

Cabe recordar que, el pasado 21 de noviembre, Toviggino puso un tuit en el que confirmaba el pasillo a llevar a cabo por el León, junto a un mensaje para Verón. "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".

Y, una semana después, trató de "enemigo" a Verón en un posteo de X: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error !! QUE 2026 NOS ESPERA!!".

El conflicto entre Juan Sebastián Verón y la AFA comenzó hace tiempo, cuando el presidente de Estudiantes se mostró a favor del ingreso de capitales privados al fútbol argentino, mientras que la casa del fútbol argentino está rotundamente en contra. Y, después, se incrementó con el pasillo de espaldas a Rosario Central y criticar la decisión de Tapia de darle un título al club rosarino por haber terminado primero en la tabla anual, algo que no estaba establecido a inicio de la temporada.

ADEMÁS: Se confirmó la Finalissima entre Argentina y España en Qatar

