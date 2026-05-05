Insólito: hinchas del Real Madrid juntan firmas online para que se vaya Mbappé

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Mbappé lleva 85 goles y 10 asistencias en 100 partidos en dos temporadas en Real Madrid pero en ese periodo el equipo solo ganó dos títulos y a los que clasificó por logros anteriores: Supercopa de Europa 2024 ante Atalanta e Intercontinental 2024 contra Pachuca de México.

Los hinchas del Madrid tienen malestar con todos e incluso una figura como él que es la cara de la derrota. Además, la bronca de los fanáticos se acrecentó después de que el francés faltara al partido con Espanyol por la Liga por una molestia muscular y se lo viera paseando por otro país, más precisamente Italia.

Aunque la salida fue autorizada por el cuerpo técnico, la decisión no cayó bien en un sector del público, que cuestionó su compromiso en un momento sensible de la temporada. “En su tiempo libre, cada jugador hace lo que considera oportuno y yo no me meto en eso. Toda la planificación relativa a los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Real Madrid, que es el que decide cuándo deben ir a Valdebebas y cuándo no”, dijo Arbeloa.