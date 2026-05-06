PSG empató 1-1 con Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League

El equipo de Luis Enrique hizo valer la ventaja de la ida y avanzó a su segunda definición europea consecutiva donde enfrentará al Arsenal en Budapest, el 30 de mayo.

El PSG avanzó a la final de la Champions League tras empatar 1-1 como visitante contra el Bayern Múnich y hacer valer el histórico 5-4 conseguido en la ida en París. El equipo dirigido por Luis Enrique sostuvo la ventaja global en un partido que dominó desde el resultado hasta el empate de Kane en la última jugada. El partido definitorio ante Arsenal se jugará en Budapest, el próximo 30 de mayo.