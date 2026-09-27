Lamine Yamal contó qué le dijo a Messi después de la final del Mundial 2026

"Siempre intento salirme un poco de lo que es bonito en el fútbol, de cosas que quedan bonitas para la foto. Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol y me salió de adentro. Luego al final sí que queda muy bonita la foto de cuando me bañó y del abrazo", comentó.

La referencia fue a la histórica fotografía de 2007, cuando el argentino apareció bañando a Yamal durante una campaña benéfica. Esa imagen permaneció fuera de circulación durante años por decisión del propio futbolista, quien había hablado con su padre para que no la difundiera.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la ya histórica foto tomada en 2007.

"Le dije que no lo hiciera. La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles, de eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi", explicó.

Con esa decisión, buscó construir su propio camino y evitar que su carrera quedara marcada por las comparaciones. "Sólo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera", sentenció.