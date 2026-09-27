Lamine Yamal contó qué le dijo a Messi después de la final del Mundial 2026

El delantero español reveló el motivo por el que se acercó al capitán argentino tras el partido y explicó por qué mantuvo en privado durante años la famosa foto de cuando era bebé.
El abrazo entre Lamine Yamal y Lionel Messi después de la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. Tiempo después, el delantero español explicó qué lo llevó a acercarse al argentino tras la consagración.
En una entrevista con The Guardian, el futbolista de 19 años contó que simplemente quiso agradecerle por todo lo que hizo por el fútbol. "Que muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol", expresó al recordar aquel momento.
Además, el jugador del Barcelona sostuvo que siempre consideró al rosarino como el mejor, incluso antes de sus grandes conquistas con la Selección Argentina . "Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas", afirmó.
Al hablar sobre el significado de la foto del abrazo, el español aseguró que intenta mantenerse alejado de las comparaciones y de aquellas situaciones que pueden generar una imagen atractiva para los medios. Sin embargo, reconoció que la escena terminó teniendo un valor especial.
"Siempre intento salirme un poco de lo que es bonito en el fútbol, de cosas que quedan bonitas para la foto. Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol y me salió de adentro. Luego al final sí que queda muy bonita la foto de cuando me bañó y del abrazo", comentó.
La referencia fue a la histórica fotografía de 2007, cuando el argentino apareció bañando a Yamal durante una campaña benéfica. Esa imagen permaneció fuera de circulación durante años por decisión del propio futbolista, quien había hablado con su padre para que no la difundiera.
"Le dije que no lo hiciera. La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles, de eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi", explicó.
Con esa decisión, buscó construir su propio camino y evitar que su carrera quedara marcada por las comparaciones. "Sólo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera", sentenció.
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