La inesperada cábala de Messi, después de la histórica victoria ante Inglaterra, pensando en la final del Mundial

Leo hizo su típico posteo, al igual que sus compañeros, post triunfo frente a los británicos en las semis, pero con un detalle particular que lo hace más argentino que nunca.
La tarde del miércoles 15 de julio quedará en la retina de todo un país, que no se privó de derramar lágrimas. Una vez más, la Selección Argentina no los dejó tirados, jugó el partido de su vida y logró hacer justicia con un 2-1 ante Inglaterra para clasificarse a la gran final de la Copa del Mundo. Los futbolistas agradecieron en sus redes sociales y celebraron el triunfo al igual que cada partido. Pero Lionel Messi lo hizo con un detalle especial. ¿Cábala?
El 10 fue uno de los que más se emocionó una vez que el árbitro pitó el final. Y no fue para menos: la Scaloneta estaba jugando el mejor partido de toda la copa, dominó a los británicos en su mayoría y, por una mal retroceso, sufrieron el 1-0 en contra en el segundo tiempo. Sabían que este partido no se podía perder, no solo porque estaba en juego la disputa de un lugar en la definición, sino también por el rival y todo lo que eso conlleva. Con el cuchillo entre los dientes, la táctica y el juego que los caracterizó en Qatar 2022, Argentina siguió con lo suyo y amargó a Europa: lo dio vuelta 2-1 con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y de Lautaro Martínez a los 92, ambos con asistencias de Leo.
Otra remontada que volvió a generar una emoción imposible de controlar. Por eso, la ilusión, aunque distinta a la que sucedió hace tres años y medio, también es inevitable, porque Messi tiene la chance de consagrarse con otro titulo del mundo más. Y por supuesto no va a arriesgarse a perderla, por eso sacó su cábala bajo la manga.
"A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos", escribió en su cuenta de Instagram con fotos del encuentro. ¿El detalle? Es exactamente el mismo texto que escribió después del 3-0 a Croacia en la semifinal 2022, cuando Argentina se clasificó a la final con Francia.
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