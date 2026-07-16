La inesperada cábala de Messi, después de la histórica victoria ante Inglaterra, pensando en la final del Mundial

El 10 fue uno de los que más se emocionó una vez que el árbitro pitó el final. Y no fue para menos: la Scaloneta estaba jugando el mejor partido de toda la copa, dominó a los británicos en su mayoría y, por una mal retroceso, sufrieron el 1-0 en contra en el segundo tiempo. Sabían que este partido no se podía perder, no solo porque estaba en juego la disputa de un lugar en la definición, sino también por el rival y todo lo que eso conlleva. Con el cuchillo entre los dientes, la táctica y el juego que los caracterizó en Qatar 2022, Argentina siguió con lo suyo y amargó a Europa: lo dio vuelta 2-1 con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y de Lautaro Martínez a los 92, ambos con asistencias de Leo.