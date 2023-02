Maximiliano Moralez, la duda de Gago para la Copa Argentina

Racing jugará con San Martín de Formosa el próximo miércoles a las 21.30 en Chaco, por los 32avos de final de la Copa Argentina, y es probable que Fernando Gago rote el equipo para darle algo de descanso a los que vienen acumulando mucha carga de juego y darle minutos a los que no vienen jugando todo.

El DT avisó que "no pienso en el concepto de rotar jugadores, para mí siempre van a jugar los que mejor estén" y en la Academia son conscientes de que no pueden confiarse teniendo en cuenta antecedentes recientes en Copa Argentina, donde los de Avellaneda sufrieron sorpresivos reveses. Aún así habría cambios, y el ingreso de Moralez sería uno de ellos.

Luego de un auspicioso debut en la Superfinal vs. Boca, 'Frasquito' no destacó en los tres primeros partidos del torneo, donde Racing no logró ganar. En la última fecha, en el 3-0 por sobre Arsenal, el ex New York City fue suplente, Gago apostó por un 4-2-3-1 con Matías Rojas, Gabriel Hauche y Johan Carbonero y el resultado evidentemente fue más que positivo.

Ante San Martín, Pintita colocaría a Moralez en lugar de uno de los tres nombres mencionados, ya sea en el mismo esquema o bien, volviendo al 4-3-3 inicial. El chileno Opazo, Jonathan Gómez, Nicolás Oroz y Edwin Cardona son otros que podrían meterse en el equipo del miércoles, aunque Gago seguramente termine de definir el 11 en la última práctica de fútbol.

Facundo Mura, en duda

El lateral derecho salió por una sobrecarga durante el choque con el Arse, y aunque no tiene lesión, y el ex Colón está disponible para jugar, es probable que Gago decida no arriesgarlo. Es precisamente en esa vacante donde entraría Opazo, aunque también podría ingresar Iván Pillud. Incluso, ambos tienen chances de jugar si el DT decide también hacer descansar a Gabriel Rojas en el lateral izquierdo.