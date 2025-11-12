Video: el golazo del Flaco López en la práctica de la Selección Argentina

López se ha metido decididamente en la consideración de Lionel Scaloni, quien lo ha convocado en los últimos tres llamados. Incluso, el Flaco es el único jugador del fútbol latinoamericano citado para el choque con Angola: no hubo convocados del fútbol local y Aníbal Moreno, compañero del Flaco, no fue citado.

El correntino, quien debutó en Primera División en Lanús, no tuvo recorrido de juveniles en la Selección Argentina y recién fue citado a la Albiceleste en la última fecha de Eliminatorias, en donde Argentina enfrentó a Venezuela y Ecuador. Sin embargo, con sus grandes actuaciones en Palmeiras (puntero del Brasilerao y finalista de la Copa Libertadores) es el tercer delantero en consideración para Scaloni después de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"Creo que es la clave. Este año comenzó un poco que no sabía que iba a hacer y como dijo él, empecé a disfrutar el fútbol, empecé a creérmela un poco más y todo fue pasando. Empecé a creérmela un poco más y todo fue pasando", expresó el Flaco López tras los comentarios de Lionel Scaloni hacia su persona.

Claro, el entrenador de la Selección Argentina lo había elogiado tiempo atrás tras citarlo. "Está creyendo que realmente lo que es, que es un muy buen jugador y que todavía puede dar aún más", comentó el técnico campeón del mundo en referencia.

Y en su tercera convocatoria a la Selección Argentina, luego de la última en Miami en donde convirtió un gol y una asistencia en el triunfo 6-0 del seleccionado frente a Puerto Rico, el punta se lució en el entrenamiento de este miércoles en Alicante con un golazo de zurda, con el que inició un video lleno de grandes definiciones de los jugadores de la Scaloneta.

Los convocados para el amistoso contra Angola

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo) y Kevin Mac Allister (Royale Union Saint-Gilloise).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Paz (Como 1907) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras) y Joaquín Panichelli (Racing Club de Estrasburgo).