Furioso descargo de Mario Pergolini por el bajo rating que hizo por la despedida a Messi

MARIO "PLANTÓ BANDERA"

La diferencia entre la despedida televisada a Lionel y un programa más de Mario fue abismal. Telefe promedió 35, 1 de rating logrando, incluso, un pico de 36, números que no se ven hace años en la televisión abierta, sin lugar a dudas. Y, en cambio, Mario, con su ODP, alzó a los 2 puntos.

"Nunca hubo un programa en la historia que dijo: ayer no fuimos por el culo”. Y, acto seguido, Pergolini, retomó la defensa de todo su equipo de trabajo: “ Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo”.