Furioso descargo de Mario Pergolini por el bajo rating que hizo por la despedida a Messi

El conductor de Otro día perdido perdió considerablemente contra el evento deportivo y manifestó su enojo, al aire. "Un espectáculo mediocre".
La despedida a Lionel Messi generó mucha intriga en el público que acompañó la transmisión de Telefe con números muy altos en audiencia. Y quien, del otro lado de la competencia pagó las "consecuencias" fue Mario Pergolini. El presentador viene haciendo entre 6 y 7 puntos, y la baja por el adiós al ídolo deportivo, lo enfureció.
“No fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano", expresó Mario, en su suerte de editorial, que hace al comienzos de sus programas en Otro día perdido, en la segunda noche de El 13, en el programa que lleva su segundo año al aire.
"Ustedes prefieren ver un feo programa, con una fea trasmisión. Con un montón de gente cantando cumbia. ¿Enserio dos vueltas de 'Chiqui botón', nada más? Nosotros vinimos, estamos. Todo", planteó, el conductor, desde su espacio de aire.
"Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre. Fue emotivo porque es Messi y lo queremos, pero con lo de los drones...", destacó, Pergolini, entre las cosas que no le gustaron le la transmisión oficial que hizo Telefe, del último partido del jugador en la Selección Argentina.
La diferencia entre la despedida televisada a Lionel y un programa más de Mario fue abismal. Telefe promedió 35, 1 de rating logrando, incluso, un pico de 36, números que no se ven hace años en la televisión abierta, sin lugar a dudas. Y, en cambio, Mario, con su ODP, alzó a los 2 puntos.
"Nunca hubo un programa en la historia que dijo: ayer no fuimos por el culo”. Y, acto seguido, Pergolini, retomó la defensa de todo su equipo de trabajo: “ Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo”.
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