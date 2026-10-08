La queja del entrenador de Benín tras la despedida de Messi: "No nos dieron nada"

La despedida de Messi de la Selección Argentina dejó a Benín con una experiencia histórica en el Monumental, aunque también con tristeza porque no pudieron acercarse al rosarino. Gernot Rohr, entrenador de Benín, contó que sus jugadores intentaron conseguir una foto, una camiseta o un autógrafo del 10 después del 3-0, pero que los encargados de seguridad no les permitieron acceder a la zona donde se encontraba el plantel local. “El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta”, expresó en diálogo con la radio francesa RMC.