La queja del entrenador de Benín tras la despedida de Messi: "No nos dieron nada"

Gernot Rohr valoró la experiencia de jugar contra Argentina en el Monumental, pero cuestionó el operativo de seguridad porque sus futbolistas no pudieron acercarse al astro rosarino.
La despedida de Messi de la Selección Argentina dejó a Benín con una experiencia histórica en el Monumental, aunque también con tristeza porque no pudieron acercarse al rosarino. Gernot Rohr, entrenador de Benín, contó que sus jugadores intentaron conseguir una foto, una camiseta o un autógrafo del 10 después del 3-0, pero que los encargados de seguridad no les permitieron acceder a la zona donde se encontraba el plantel local. “El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta”, expresó en diálogo con la radio francesa RMC.
El entrenador alemán explicó que los futbolistas de Benín incluso habían preparado sus camisetas para intercambiarlas con los argentinos, pero que todos los intentos resultaron infructuosos. “Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo”, sostuvo Rohr, quien aseguró que el único contacto con Messi se produjo durante el partido. La situación generó frustración en un plantel que había llegado al estadio con la intención de llevarse algún recuerdo de una noche histórica para el fútbol internacional.
Rohr, sin embargo, sí consiguió una camiseta de Messi firmada gracias a la intervención de Lionel Scaloni. “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto”, relató. Más allá del episodio, el entrenador valoró la experiencia de haber enfrentado a la Albiceleste en una jornada tan especial para el capitán.
En cuanto al partido, el técnico destacó la actuación de sus dirigidos pese a la derrota por 3-0 y resaltó que lograron mantener el arco en cero durante más de 50 minutos. “Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi”, afirmó Rohr. Y completó sobre la experiencia en Núñez: “Jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores”.
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