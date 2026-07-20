Alejandro Domínguez volvió a pedir un Mundial 2030 con 64 selecciones

El presidente de la Conmebol reapareció tras la final del Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales, felicitó a la FIFA por el torneo y volvió a impulsar el certamen del centenario con más participantes.

Tras finalizar el Mundial 2026, Alejandro Domínguez volvió a instalar el debate sobre el formato de la próxima Copa del Mundo. El presidente de la Conmebol publicó un mensaje en sus redes en el que reafirmó su intención de que la edición de 2030, en el centenario del certamen, se dispute con 64 selecciones. "El próximo se juega en casa", escribió el dirigente paraguayo en referencia a los partidos inaugurales que albergarán Uruguay, Argentina y Paraguay.