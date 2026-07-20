Alejandro Domínguez volvió a pedir un Mundial 2030 con 64 selecciones

El presidente de la Conmebol reapareció tras la final del Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales, felicitó a la FIFA por el torneo y volvió a impulsar el certamen del centenario con más participantes.
Tras finalizar el Mundial 2026, Alejandro Domínguez volvió a instalar el debate sobre el formato de la próxima Copa del Mundo. El presidente de la Conmebol publicó un mensaje en sus redes en el que reafirmó su intención de que la edición de 2030, en el centenario del certamen, se dispute con 64 selecciones. "El próximo se juega en casa", escribió el dirigente paraguayo en referencia a los partidos inaugurales que albergarán Uruguay, Argentina y Paraguay.
"El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", expresó Domínguez en su cuenta oficial de X. La publicación estuvo acompañada por un video con imágenes de la final entre Argentina y España y distintos momentos históricos del fútbol sudamericano.
Además, el mandatario aprovechó el cierre del certamen para felicitar a la FIFA por la organización del primer Mundial con 48 participantes y saludar al nuevo campeón. "Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones, querido Gianni Infantino, por tan grande organización y felicidades a España, por ser el nuevo campeón del mundo", escribió.
La propuesta de ampliar el torneo a 64 selecciones ya había sido impulsada por la Conmebol en los últimos meses, aunque hasta el momento la FIFA no confirmó cambios en el formato aprobado para 2030. De prosperar la iniciativa, la Copa del Mundo del Centenario tendría una cantidad inédita de participantes y podría aumentar también la cantidad de encuentros que se disputen en territorio sudamericano.
El Mundial 2030 será el primero de la historia organizado en seis países y tres continentes. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales como homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930. En ese contexto, la Conmebol busca que la celebración sea aún más amplia con un campeonato excepcional de 64 selecciones.
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