Messi no pudo levantar la Leagues Cup: Inter Miami fue goleado 3 a 0 en la final

Messi se quedó en la puerta de levantar la Leagues Cup: cayó 3 a 0 con Seattle Sounders en la final del certamen que incluye equipos de la MLS y la Liga de México. Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock marcaron para el conjunto que tiene a Pedro de La Vega en sus filas. Leo no tuvo muchas ocasiones para poder influenciar en el partido.
Osaze de Rosario abrió el marcador para Seattle Sounders con un cabezazo dentro del área tras un centro a los 26 minutos del primer tiempo. Alex Roldán extendió el marcador a los 39 minutos del segundo tiempo de penal y Paul Rothrock redondeó la final convirtiendo el triunfo en goleada con un remate cruzado.
Seattle arrolló a Inter Miami, le marcó tres y pudo hacerle a alguno más si no fuera por Ustari o los palos. Messi no tocó muchas pelotas para poder cambiar la historia. Inter Miami con nombres importantísimos con Leo, Busquets, De Paul y Luis Suárez, fue superado y estuvo lejos de generar el peligro que generó su rival, un merecido campeón.
