Messi no pudo levantar la Leagues Cup: Inter Miami fue goleado 3 a 0 en la final

Osaze de Rosario abrió el marcador para Seattle Sounders con un cabezazo dentro del área tras un centro a los 26 minutos del primer tiempo. Alex Roldán extendió el marcador a los 39 minutos del segundo tiempo de penal y Paul Rothrock redondeó la final convirtiendo el triunfo en goleada con un remate cruzado.

Seattle arrolló a Inter Miami, le marcó tres y pudo hacerle a alguno más si no fuera por Ustari o los palos. Messi no tocó muchas pelotas para poder cambiar la historia. Inter Miami con nombres importantísimos con Leo, Busquets, De Paul y Luis Suárez, fue superado y estuvo lejos de generar el peligro que generó su rival, un merecido campeón.