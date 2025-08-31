Boca acertó con dos cabezazos, le ganó a Aldosivi y se acerca a Barracas Central

En medio de la niebla y las malas condiciones climáticas, Boca le dio continuidad a su racha positiva. Fue efectivo en la cancha de arriba y, gracias a este éxito, se ubicó en el segundo lugar de la tabla anual, donde por ahora se estaría clasificando a la Copa Libertadores del próximo año.

aldosiviboca2 El gol de Lautaro Di Lollo abrió el triunfo de Boca en Mar del Plata.

El trámite fue parejo y, a los 47 minutos de la etapa inicial, Boca se puso en ventaja. Jorge Carranza, el arquero de Aldosivi, cometió un error en la salida y le cedió la pelota a Carlos Palacios, que envió un centro preciso a la cabeza de Di Lollo. El marcador central no falló y convirtió el primero del xeneize.

Más adelante, una discreta segunda mitad tuvo el gol de Battaglia por la misma vía, luego de un córner ejecutado por Leandro Paredes. De esta manera, Boca se llevó la victoria y estiró su racha positiva, después de un inicio complicado en el campeonato.

Ahora, los de Miguel Russo visitarán a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre desde las 17.30, en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, Aldosivi no levanta cabeza: profundizó su presente negativo y sigue sin lograr un triunfo en el torneo local. Incluso, complicó aun más su permanencia en la categoría, ya que se ubica penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la general.

El Tiburón se medirá ante Sarmiento, el sábado 13 de septiembre a partir de las 21.15, por la octava jornada del Torneo Clausura.