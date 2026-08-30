Messi, rutina de lo extraordinario: póker, asistencia, récord y (casi) nuevo trono en la goleada de Inter Miami

El capitán argentino tuvo una actuación extraordinaria en el triunfo por ¡7-1! de Las Garzas ante Montreal por la MLS. La jornada le permitió alcanzar una nueva marca personal, quedar como máximo goleador del torneo y estar a las puertas de subirse a un nuevo trono.
La noche en el NU Stadium tuvo un protagonista habitual pero, siempre, igual de maravilloso. Inter Miami goleó ¡7-1! a Montreal por la MLS con una actuación descomunal de su máxima figura, Lionel Messi, que convirtió cuatro goles, le sirvió una asistencia a Luis Suárez y rompió otro récord para completar una presentación inolvidable.
El rosarino no solo fue determinante en el resultado, sino que también encontró una vía especial para lastimar. Dos de sus cuatro tantos llegaron mediante impecables ejecuciones de tiro libre, mientras que su pase para el delantero uruguayo completó una planilla espectacular.
Con semejante producción ofensiva, el argentino alcanzó los 18 goles en el certamen y pasó a liderar la tabla de máximos artilleros. Una cifra que vuelve a dimensionar el impacto que mantiene a esta altura de su carrera y que, para variar, sigue dando motivos de por qué es el mejor de la historia.
Pero hubo más, siempre más cuando se trata de Messi. La actuación le permitió llegar a las 927 conquistas oficiales de su trayectoria profesional, en una estadística que continúa ampliando con cada presentación. Así se posiciona segundo como máximo goleador de toda la historia del fútbol. ¿Adelante? Cristiano Ronaldo, con 978.
Además, consiguió un registro que nunca antes había alcanzado. Por primera vez convirtió cuatro goles y entregó al menos una asistencia en un mismo partido oficial, una combinación que hasta ahora no figuraba en su eterna lista de conquistas. Es que su mejor producción con la pelota había sido con un triplete acompañado por asistencias, algo que consiguió en 19 oportunidades. El antecedente más reciente se había dado en octubre de 2025, durante el 5-2 ante Nashville.
La noche no se cerró con la satisfacción de haber metido un póker y tachar otra marca. Ahora, le queda otra ambición y no está lejos de conseguirla. Dos de los cuatro goles fueron de tiro libre, una especialidad mágica del 10 y una pelota parada impredecible pero esperada cada vez que se presencia.
Anoche, no sólo fueron el primero y el segundo para abrochar una jornada perfecta, sino también la motivación de volver a ser líder de algo más. Es que Leo suma 74 tantos de tiro libre en su carrera y se subió al ¡tercer lugar! de la tabla histórica, con solo cuatro de diferencia del líder. Apenas faltan cinco más.
Mientras tanto, el club de Florida continúa a la espera de que se resuelvan los trámites de visado vinculados con la llegada formal de Cristian “Kily” González al banco. En ese contexto, el equipo protagonizó una noche que tuvo al capitán como figura absoluta.
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