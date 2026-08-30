Messi, rutina de lo extraordinario: póker, asistencia, récord y (casi) nuevo trono en la goleada de Inter Miami

MESSI x3 pic.twitter.com/DFTgyhhQjw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Además, consiguió un registro que nunca antes había alcanzado. Por primera vez convirtió cuatro goles y entregó al menos una asistencia en un mismo partido oficial, una combinación que hasta ahora no figuraba en su eterna lista de conquistas. Es que su mejor producción con la pelota había sido con un triplete acompañado por asistencias, algo que consiguió en 19 oportunidades. El antecedente más reciente se había dado en octubre de 2025, durante el 5-2 ante Nashville.

Messi, a las puertas de otro trono

La noche no se cerró con la satisfacción de haber metido un póker y tachar otra marca. Ahora, le queda otra ambición y no está lejos de conseguirla. Dos de los cuatro goles fueron de tiro libre, una especialidad mágica del 10 y una pelota parada impredecible pero esperada cada vez que se presencia.

GOOOL! Leo for the lead pic.twitter.com/vwzqCicr8j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Anoche, no sólo fueron el primero y el segundo para abrochar una jornada perfecta, sino también la motivación de volver a ser líder de algo más. Es que Leo suma 74 tantos de tiro libre en su carrera y se subió al ¡tercer lugar! de la tabla histórica, con solo cuatro de diferencia del líder. Apenas faltan cinco más.

PÓKER DE LEO MESSI!4 pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026

Mientras tanto, el club de Florida continúa a la espera de que se resuelvan los trámites de visado vinculados con la llegada formal de Cristian “Kily” González al banco. En ese contexto, el equipo protagonizó una noche que tuvo al capitán como figura absoluta.

La tabla histórica de goleadores de tiro libre