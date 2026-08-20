Messi volvió al gol con Inter Miami pero no pasaron del empate con Philadelphia

El argentino marcó un golazo, el primero desde el fallecimiento de su padre, aunque Las Garzas igualaron 2-2 y siguen como escoltas en la Conferencia Este de la MLS.
Lionel Messi volvió a convertir y marcó un gol especialmente emotivo en lo personal para Inter Miami, que empató 2-2 frente a Philadelphia Union por la MLS. El rosarino, que disputó su tercer partido tras ausentarse por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y respondió con una gran definición para dar vuelta parcialmente el resultado. El tanto fue el 13º del capitán en la temporada, en su 17º partido disputado, el 922º en toda su carrera.
El gol llegó a los 25 minutos, después de que Messi recibiera dentro del área, encarara hacia el centro y dejara atrás a varios defensores antes de sacar un potente zurdazo. Sus compañeros lo acompañaron de inmediato en una celebración cargada emotiva.
Philadelphia había comenzado mejor y se puso en ventaja a los 11 minutos mediante Indiana Vassilev, quien aprovechó un centro desde la derecha para definir de primera. Inter Miami reaccionó rápido y luego consiguió dar vuelta el marcador con la aparición de Messi, sin embargo, el conjunto local volvió a encontrar el empate en el complemento: Neil Pierre conectó un remate de palomita dentro del área y estableció el 2-2 definitivo. Las Garzas buscaron desnivelar durante los minutos finales, pero no lograron quedarse con los tres puntos.
El empate dejó a Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este con 39 puntos después de 20 jornadas, aunque desperdició la oportunidad de acercarse al líder Nashville. El equipo de Florida acumuló además su cuarto partido consecutivo sin conseguir una victoria. El encuentro terminó con tensión, ya que Sullivan y Bright protagonizaron un fuerte cruce en los minutos finales y ambos fueron expulsados. Así, el regreso de Messi al gol quedó acompañado por un punto que mantuvo a Las Garzas en la pelea de arriba.
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