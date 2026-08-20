Messi volvió al gol con Inter Miami pero no pasaron del empate con Philadelphia

El empate dejó a Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este con 39 puntos después de 20 jornadas, aunque desperdició la oportunidad de acercarse al líder Nashville. El equipo de Florida acumuló además su cuarto partido consecutivo sin conseguir una victoria. El encuentro terminó con tensión, ya que Sullivan y Bright protagonizaron un fuerte cruce en los minutos finales y ambos fueron expulsados. Así, el regreso de Messi al gol quedó acompañado por un punto que mantuvo a Las Garzas en la pelea de arriba.