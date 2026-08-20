Messi quedó bajo la lupa de la MLS: la agresiva reacción contra un rival que le podría costar una sanción

La resolución tendrá especial importancia para el conjunto de Florida, ya que podría determinar la presencia del Messi en el partido ante Toronto el próximo sábado, clave para luchar por el primer puesto de la Conferencia Este. Ahora, para para el pesar del argentino, el Comité Disciplinario deberá definir si la acción amerita una medida adicional.

Messi volvió al gol en el 2-2 de Inter Miami ante Philadelphia.

El encuentro, además, terminó con otro momento de tensión. Yannick Bright se agarró con Cavan Sullivan, hermano del protagonista del altercado con Leo, pero en esta ocasión ambos fueron expulsados en el cierre.