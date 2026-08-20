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Messi quedó bajo la lupa de la MLS: la agresiva reacción contra un rival que le podría costar una sanción

El capitán argentino fue protagonista de un cruce con Quinn Sullivan durante el duelo entre Inter Miami y Philadelphia que no pasó inadvertido y el Comité Disciplinario analizará las imágenes para definir si corresponde aplicar una medida.

El empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union dejó a Lionel Messi en el centro de la escena por un motivo inesperado y no fue por su ansiada vuelta al gol. El argentino tuvo un fuerte altercado con Quinn Sullivan durante el segundo tiempo, con una agresiva acción del 10 que ahora será revisada por las autoridades de la liga.

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Las imágenes muestran al rosarino acercándose al futbolista de Philadelphia para reclamarle por una jugada. En medio de la discusión, Messi le dio un golpe en la cabeza a Sullivan y luego ambos quedaron cara a cara durante algunos segundos.

El episodio no derivó en una tarjeta roja durante el encuentro, pero reglamentariamente no la dejarán pasar por alto. El organismo disciplinario puede utilizar las imágenes del partido para evaluar lo sucedido y establecer si la conducta merece algún tipo de castigo posterior.

En caso de recibir una sanción, la multa económica aparece como la consecuencia más habitual para este tipo de situaciones. De todos modos, las normas también contemplan la posibilidad de una suspensión que afectaría de lleno al capitán argentino, que recientemente volvió a las canchas tras la Copa del Mundo y el lamentable fallecimiento de su papá.

La resolución tendrá especial importancia para el conjunto de Florida, ya que podría determinar la presencia del Messi en el partido ante Toronto el próximo sábado, clave para luchar por el primer puesto de la Conferencia Este. Ahora, para para el pesar del argentino, el Comité Disciplinario deberá definir si la acción amerita una medida adicional.

Messi volvió al gol en el 2-2 de Inter Miami ante Philadelphia.

Messi volvió al gol en el 2-2 de Inter Miami ante Philadelphia.

El encuentro, además, terminó con otro momento de tensión. Yannick Bright se agarró con Cavan Sullivan, hermano del protagonista del altercado con Leo, pero en esta ocasión ambos fueron expulsados en el cierre.

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