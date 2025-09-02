Miguel Ángel Russo se hizo estudios por una infección urinaria y quedará internado

Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano.

Allí, los estudios detectaron el problema y se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa, solamente por unas horas y luego se decidió por precaución y a la espera de más resultados que se quede en el Fleni.

Hace pocos días, después del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, fue Hugo Gottardi, exayudante de Russo, quien advirtió sobre el evidente cansancio del DT: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes".

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado hoy mismo y poder regresar al trabajo.