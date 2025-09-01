Dibu Martínez, en problemas: no llega a Manchester United y está marginado en Aston Villa

El United, que estaba interesado en Dibu, terminó contratando a Senne Lammens. El arquero belga, de 23 años, sólo jugó en su país: vistió las camisetas del Club NXT, Brujas y Royal Antwerp F.C. El club inglés pagó 21 millones de euros por el elegido para intentar traer calma a un puesto donde viene sufriendo con sus elecciones.

Por su parte, el Dibu tendría que quedarse en Aston Villa tras caerse su pase al United, dado que este lunes concluirá el mercado de pases europeo. Y su relación con el entrenador de los Villanos, Unai Emery, no quedó de la mejor manera: decidió no convocarlo en el último partido (derrota 3-0 con Crystal Palace) y fue claro sobre quién es su arquero.

En la nota post partido, Emery mantuvo un curioso diálogo con la cronista de la TV oficial, quien intentó no dar a conocer su opinión sobre la operación del argentino, aunque su actitud parece marcar que no aceptó bien el perder a una de sus figuras.

La periodista le hizo tres preguntas y la respuesta del entrenador fue la misma. "No estuvo Emiliano Martínez en la escuadra esta noche. ¿Por qué fue eso?", fue la primera consulta. "Bizot. Marco Bizot", fue la respuesta. "¿Dónde está Emiliano Martínez", repreguntó y se volvió a encontrar con "Marco Bizot" por parte del entrenador.

Por último, la periodista cambió el enfoque: "¿Será tu arquero en el futuro?" en referencia a Bizot. "Marco Bizot. El tiempo terminó", concluyó el entrenador.

Ahora, con su pase caído al United, el Dibu buscará recuperar su lugar en el arco de Aston Villa, club con el que tiene contrato hasta junio de 2029.