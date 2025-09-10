Independiente: se levantó la clausura del estadio y tendrá público ante Banfield

Mariano Zitto, el fiscal encargado de investigar los graves incidentes ocurridos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, pidió el levantamiento de la medida cautelar que se tomó en un primer momento.

Ahora falta que el juez a cargo de la causa, José Luis Arabito, de lugar al pedido, algo que ocurrirá en las próximas horas, por lo que el Rojo podrá recibir a Banfield el sábado, desde las 16.45, con su estadio a disposición a excepción de la tribuna Pavoni por dos partidos. Cabe resaltar que esto no modifica el fallo de Conmebol, que no le permitirá al club tener público durante siete partidos cuando vuelva a jugar torneos internacionales.

El Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda, que está a cargo de Arabito, había ordenado de manera cautelar la clausura del estadio para que se pudiera llevar a cabo la investigación de los graves incidentes que terminó con una dura sanción de Conmebol a Independiente, que incluyó la eliminación del torneo.

image

De hecho, a raíz de esa decisión, el Rojo no pudo ser local ante Platense y el duelo quedó suspendido. No obstante, Zitto ya terminó su trabajo de investigación y por eso se dio la solicitud del levantamiento de la clausura.

Por su parte, la dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, presentó ante la Justicia el pasado 28 de agosto un Plan Operativo de Seguridad. Tras varios intercambios , el documento recibió la aprobación de todas las partes, que expresaron su compromiso para que situaciones similares a las ocurridas no vuelvan a repetirse.

La Fiscalía subrayó que la clausura del estadio tuvo como finalidad garantizar, hacia adelante, un plan de prevención más sólido, que asegure que asistir a la cancha sea un motivo de disfrute familiar y de aliento al club. Ahora en el Rojo esperan el OK final, que se sabe que llegará, para abrir su cancha ante el Taladro.