Luis Enrique logró su tercera Champions como DT: "No me interesa ser una leyenda"

"¿Sos una leyenda?", le preguntó un periodista a Luis Enrique remarcándole el dato que ganó su tercera Champions League. "No me interesa eso", respondió enseguida el entrenador español. “Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", comentó en diálogo con Movistar Plus.

Preguntado por si tiene suerte en las tandas de penaltis, recordó una que no ganó en el Mundial de Catar 2022: “Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra”, señaló.

Además, informó de que sus jugadores tienen muchas ganas y hambre de conseguir más éxitos: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, no tiene ningún mérito para mí. Es al revés. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro y el nivel será altísimo. Cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada".

Entrenadores con más títulos de Champions League:

Carlo Ancelotti (5): Milan (2003 y 2007) y Real Madrid (2014, 2022 y 2024)

Luis Enrique (3): Barcelona (2015) y PSG (2025 y 2026)

Bob Paisley (3): Liverpool (1977, 1978 y 1981)

Zinédine Zidane (3): Real Madrid (2016, 2017 y 2018)

Pep Guardiola (3): Barcelona (2009 y 2011) y Manchester City (2023)