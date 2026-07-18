Minuto a minuto: Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto

El equipo de Tuchel superó a los franceses y se subió al podio de la máxima cita en un show de goles. Saka brilló con un hat-trick, Mbappé hizo un doblete y anotaron Barcola y Dembélé, entre otros.
Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa, el hat-trick de Bukayo Saka y Jude Bellingham. Para los franceses descontaron Kylian Mbappé, por duplicado, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé. En el Estadio Miami, el conjunto inglés cerró su participación en la Copa del Mundo con una victoria y la medalla de bronce, luego de haber caído en semifinales ante Argentina, mientras que Francia terminó cuarta tras la derrota sufrida frente a España.
En un encuentro ya roto, Jude Bellingham arrancó desde mitad de cancha y, tras dejar en el camino a los defensores franceses dentro del área, definió para marcar el 6-4 definitivo que le dio a Inglaterra el tercer puesto del Mundial 2026.
Dembélé descontó tras una recuperación de Upamecano y puso el 5-4, dándole suspenso a los minutos finales del encuentro.
Cuando Francia se ilusionaba con la remontada, apareció nuevamente Bukayo Saka. El delantero inglés convirtió su hat-trick y marcó el 5-3 para Inglaterra, que vuelve a tomar aire en un partidazo ante los franceses.
Volvió a aparecer Kylian Mbappé. El delantero francés marcó el 4-3 ante Inglaterra y dejó a su equipo a un solo gol del empate. Además, con este tanto, estiró a dos la diferencia sobre Lionel Messi en la pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026.
Reaccionó Francia, Barcola descontó para el 4-2 y volvió a meterse en partido.
Apareció Kilian Mbappe para descontar y ser, por ahora, el máximo goleador del Mundial 2026.
Bukayo Saka volvió a sacar provecho de las enormes ventajas que dio la defensa francesa y definió con categoría para convertir el 4-0 de Inglaterra en el cierre del primer tiempo.
La tercera fue la vencida para Bukayo Saka. Tras una serie de rebotes dentro del área, el extremo inglés capturó la pelota y definió con precisión para convertir el 3-0 y sentenciar una primera parte arrolladora de Inglaterra.
Tras un gran envío de Declan Rice, Ezri Konsa apareció por el segundo palo y conectó un certero cabezazo para estirar la diferencia y marcar el 2-0 ante Francia.
Declan Rice recuperó la pelota en campo rival, avanzó sin oposición y sacó un potente derechazo desde media distancia que dejó sin chances al arquero francés para marcar el 1-0.
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