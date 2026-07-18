Minuto a minuto: Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto

¡¡HAT-TRICK DE SAKA PARA EL 5-3 DE INGLATERRA A FRANCIA!! ¿El partido del año?



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65 Minutos - ¡Gol de FRANCIA!

Volvió a aparecer Kylian Mbappé. El delantero francés marcó el 4-3 ante Inglaterra y dejó a su equipo a un solo gol del empate. Además, con este tanto, estiró a dos la diferencia sobre Lionel Messi en la pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones!



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53 Minutos - !Gol de FRANCIA!

Reaccionó Francia, Barcola descontó para el 4-2 y volvió a meterse en partido.

¡SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN MIAMI! Pase TOP de Mbappé y definición de Barcola para el 2-4 de Francia ante Inglaterra.



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47 Minutos - !Gol de FRANCIA!

Apareció Kilian Mbappe para descontar y ser, por ahora, el máximo goleador del Mundial 2026.

TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!



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45 Minutos - !GOLEA INGLATERRA!

Bukayo Saka volvió a sacar provecho de las enormes ventajas que dio la defensa francesa y definió con categoría para convertir el 4-0 de Inglaterra en el cierre del primer tiempo.

¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!



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36 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

La tercera fue la vencida para Bukayo Saka. Tras una serie de rebotes dentro del área, el extremo inglés capturó la pelota y definió con precisión para convertir el 3-0 y sentenciar una primera parte arrolladora de Inglaterra.

¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!



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18 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

Tras un gran envío de Declan Rice, Ezri Konsa apareció por el segundo palo y conectó un certero cabezazo para estirar la diferencia y marcar el 2-0 ante Francia.

¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami.



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3 Minutos - ¡Gol de INGLATERRA!

Declan Rice recuperó la pelota en campo rival, avanzó sin oposición y sacó un potente derechazo desde media distancia que dejó sin chances al arquero francés para marcar el 1-0.

¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.



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¡Comenzó el partido!