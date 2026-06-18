Mundial 2026: Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán con un golazo de Campaz y se ubica como candidato

Con Goles de Luis Diaz, Daniel Muñoz y de Jáminton Campaz, el equipo de Lorenzo sumo de a 3 para dejarlos en lo más alto de la tabla.
Colombia inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria al superar 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró un buen nivel ofensivo y tuvo en Luis Díaz a una de sus figuras principales, con un gol y una asistencia.
Durante la primera parte, el conjunto colombiano fue superior y generó las situaciones más claras. La apertura del marcador llegó a los 40 minutos, cuando Daniel Muñoz apareció para definir una jugada que comenzó con la intervención de Luis Díaz y puso el 1-0 antes del descanso.
En el complemento, Uzbekistán reaccionó y encontró el empate a los 60 minutos. Abbosbek Fayzullaev aprovechó un centro y convirtió de cabeza para igualar el partido 1-1. Sin embargo, la respuesta de Colombia fue inmediata: apenas cinco minutos después, Luis Díaz volvió a darle ventaja a su selección con el 2-1.
En los minutos finales, Colombia logró sentenciar el encuentro. Jáminton Campaz apareció en el área y marcó de cabeza tras una asistencia de Cucho Hernández para establecer el 3-1 definitivo. Uzbekistán buscó descontar hasta el cierre y estuvo cerca con un remate que terminó impactando en el travesaño, pero no pudo cambiar el resultado.
Con este triunfo, Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026 y dejó una imagen positiva en su debut. Luis Díaz fue el gran protagonista del partido, siendo determinante en el ataque y guiando al equipo sudamericano hacia la victoria.
En la próxima jornada, los colombianos enfrentarán a RD Congo, el martes 23 a las 23:00, en busca de sumar de a 3. Uzbekistán, por su parte, intentará reponerse ante Portugal, el mismo día desde las 14:00.
comentar