Mundial 2026: Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán con un golazo de Campaz y se ubica como candidato

Con este triunfo, Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026 y dejó una imagen positiva en su debut. Luis Díaz fue el gran protagonista del partido, siendo determinante en el ataque y guiando al equipo sudamericano hacia la victoria.

RESUMEN DE COLOMBIA 3-1 UZBEKISTÁN

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En la próxima jornada, los colombianos enfrentarán a RD Congo, el martes 23 a las 23:00, en busca de sumar de a 3. Uzbekistán, por su parte, intentará reponerse ante Portugal, el mismo día desde las 14:00.