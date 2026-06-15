Mundial 2026: los cuatro partidos del lunes 15 de junio; hora, TV y posibles formaciones

La actividad del Mundial 2026 continúa en el mediodía argentino y se extenderá hasta la noche, con partidos repartidos entre distintas sedes de Estados Unidos. Se destacan los debuts de Uruguay (frente a Arabia Saudita) y de España (con Cabo Verde).
El Mundial 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada cargada de fútbol. Serán cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos, con la presentación de selecciones importantes como Uruguay, España o Bélgica, que buscarán comenzar el torneo con el pie derecho.
El primer partido del día tendrá como protagonistas a España y Cabo Verde por el Grupo H. El encuentro comenzará a las 13:00 (hora argentina) en el estadio Atlanta Stadium. Se podra ver por DSports.
La selección española llega como una de las candidatas y buscará imponer su estilo de juego desde el debut ante un rival que intentará dar la sorpresa en su primera experiencia mundialista.
Posible 11 de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Posible 11 de Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.
Desde las 16:00 (hora argentina), Bélgica enfrentará a Egipto por el Grupo G en Seattle Stadium y se podra ver por TYC Sport.
El conjunto europeo buscará hacerse fuerte con la experiencia de sus figuras, mientras que el equipo africano apostará por el talento ofensivo y el desequilibrio de sus principales jugadores.
Posible 11 de Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio. DT: Rudi García.
Posible 11 de Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Desde las 19:00 (hora argentina), Uruguay hará su debut ante Arabia Saudita por el Grupo H en Miami. Se podra ver por TyC Sports.
La Celeste intentará comenzar con una victoria y sumar puntos importantes en una zona que también tiene a España y Cabo Verde. Arabia Saudita buscará repetir actuaciones destacadas en grandes escenarios.
Posible 11 de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.
Posible 11 de Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.
El cierre de la jornada será a las 22:00 (hora argentina), con Irán y Nueva Zelanda frente a frente por el Grupo G, en el estadio de Los Angeles y se podra ver por TYC Sport.
Ambos equipos buscarán sumar desde el comienzo en una zona que también integran Bélgica y Egipto.
Posible 11 de Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh. DT: Amir Ghalenoei.
Posible 11 de Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley.
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