Mundial 2026: los cuatro partidos del lunes 15 de junio; hora, TV y posibles formaciones

Posible 11 de Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.

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Bélgica vs. Egipto

Desde las 16:00 (hora argentina), Bélgica enfrentará a Egipto por el Grupo G en Seattle Stadium y se podra ver por TYC Sport.

El conjunto europeo buscará hacerse fuerte con la experiencia de sus figuras, mientras que el equipo africano apostará por el talento ofensivo y el desequilibrio de sus principales jugadores.

Posible 11 de Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio. DT: Rudi García.

Posible 11 de Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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Arabia Saudita vs. Uruguay

Desde las 19:00 (hora argentina), Uruguay hará su debut ante Arabia Saudita por el Grupo H en Miami. Se podra ver por TyC Sports.

La Celeste intentará comenzar con una victoria y sumar puntos importantes en una zona que también tiene a España y Cabo Verde. Arabia Saudita buscará repetir actuaciones destacadas en grandes escenarios.

Posible 11 de Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Posible 11 de Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

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Irán vs. Nueva Zelanda

El cierre de la jornada será a las 22:00 (hora argentina), con Irán y Nueva Zelanda frente a frente por el Grupo G, en el estadio de Los Angeles y se podra ver por TYC Sport.

Ambos equipos buscarán sumar desde el comienzo en una zona que también integran Bélgica y Egipto.

Posible 11 de Irán: Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Gholizadeh. DT: Amir Ghalenoei.

Posible 11 de Nueva Zelanda: Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses, Callum McCowatt. DT: Darren Bazeley.