Mundial 2026: los récords históricos que Lionel Messi puede romper ante Austria

Tras su hat-trick en el debut ante Argelia, el capitán de la Selección Argentina igualó varias marcas históricas. Y el lunes irá por más. Todos los detalles.
Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con prácticamente todos los logros posibles en su carrera, pero su estreno dejó en claro que todavía tiene páginas por escribir. A sus 38 años, el capitán de la Selección brilló con un triplete en el 3-0 frente a Argelia y quedó al borde de alcanzar nuevos récords históricos cuando enfrente a Austria.
El rosarino ya hizo historia incluso antes de convertir su primer gol en el torneo. Con su presencia ante el conjunto africano se transformó en el primer futbolista en disputar partidos en seis ediciones diferentes de una Copa del Mundo, un recorrido que comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El triplete frente a Argelia le permitió a Messi alcanzar los 16 goles en Copas del Mundo e igualar el récord del alemán Miroslav Klose, quien hasta ahora era el único líder de la tabla histórica. Con un nuevo tanto frente a Austria, el número 10 de la Albiceleste quedará en soledad en lo más alto del ranking de artilleros mundialistas.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales:
Otra marca que comparte con Klose está relacionada con los triunfos en la Copa del Mundo. Gracias al éxito contra Argelia, Messi llegó a 17 victorias en partidos mundialistas e igualó la cifra del exdelantero alemán.
Si Argentina derrota a Austria, el capitán albiceleste se convertirá en el futbolista con más encuentros ganados en la historia del torneo.
El zurdazo con el que abrió el marcador ante Argelia también le permitió alcanzar otra marca histórica. Messi llegó a cinco goles desde fuera del área en los Mundiales e igualó el registro del brasileño Rivelino.
Sus tantos de larga distancia se repartieron entre Brasil 2014, Qatar 2022 y el Mundial 2026. Un nuevo gol de esas características lo dejará como el único jugador con más conquistas desde fuera del área en la historia del certamen.
Entre las marcas históricas que todavía aparecen en el horizonte existe una que parece mucho más complicada: la mayor cantidad de goles en una sola Copa del Mundo.
El récord le pertenece al francés Just Fontaine, quien convirtió 13 tantos en el Mundial de Suecia 1958. Messi lleva tres goles en la actual edición y necesitaría una campaña extraordinaria para acercarse a una cifra que permanece vigente desde hace casi siete décadas.
Con la clasificación a los octavos de final todavía en juego y al menos dos partidos más asegurados en la fase de grupos, frente a Austria y Jordania, Messi tendrá nuevas oportunidades para seguir ampliando una carrera que ya ocupa un lugar único en la historia del fútbol.
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