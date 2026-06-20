Mundial 2026: los récords históricos que Lionel Messi puede romper ante Austria

Lionel Messi (Argentina): 16 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

También puede convertirse en el jugador con más victorias

Otra marca que comparte con Klose está relacionada con los triunfos en la Copa del Mundo. Gracias al éxito contra Argelia, Messi llegó a 17 victorias en partidos mundialistas e igualó la cifra del exdelantero alemán.

Si Argentina derrota a Austria, el capitán albiceleste se convertirá en el futbolista con más encuentros ganados en la historia del torneo.

El récord de los goles desde afuera del área

El zurdazo con el que abrió el marcador ante Argelia también le permitió alcanzar otra marca histórica. Messi llegó a cinco goles desde fuera del área en los Mundiales e igualó el registro del brasileño Rivelino.

Sus tantos de larga distancia se repartieron entre Brasil 2014, Qatar 2022 y el Mundial 2026. Un nuevo gol de esas características lo dejará como el único jugador con más conquistas desde fuera del área en la historia del certamen.

El récord que parece más lejano

Entre las marcas históricas que todavía aparecen en el horizonte existe una que parece mucho más complicada: la mayor cantidad de goles en una sola Copa del Mundo.

El récord le pertenece al francés Just Fontaine, quien convirtió 13 tantos en el Mundial de Suecia 1958. Messi lleva tres goles en la actual edición y necesitaría una campaña extraordinaria para acercarse a una cifra que permanece vigente desde hace casi siete décadas.

Con la clasificación a los octavos de final todavía en juego y al menos dos partidos más asegurados en la fase de grupos, frente a Austria y Jordania, Messi tendrá nuevas oportunidades para seguir ampliando una carrera que ya ocupa un lugar único en la historia del fútbol.