El Boca de Arruabarrena: cuatro borrados, un ex River ofrecido y el plan por Villa

En paralelo, la dirigencia mantiene otro foco caliente: Sebastián Villa. Tras una segunda oferta rechazada por Independiente Rivadavia, el club decidió retirarse formalmente de la negociación, aunque el movimiento no parece definitivo. En el entorno Xeneize se interpreta como una estrategia para presionar a la institución mendocina y al propio jugador, con la intención de forzar una baja en las pretensiones económicas.

El delantero colombiano, que ya tuvo un ciclo previo en Boca con 172 partidos, 29 goles y siete títulos, mantiene el deseo de regresar. Sin embargo, las diferencias económicas y el contexto de su salida anterior enfriaron la operación, que por ahora quedó en suspenso mientras el club evalúa sus próximos pasos en un mercado que recién empieza a moverse con fuerza.