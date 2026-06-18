Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo ante la falsa noticia de Jorge Messi

“A diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se cansaron de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de hacer ‘periodismo’, continuó.

Antes de saludar con un “Ciao”, el presidente cerró: “Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

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Además del extenso descargo en su perfil de X (antes Twitter), Milei hizo lo propio en la red social Instagram con una única imagen con letras mayúsculas y en blanco sobre negro: "Si te metés con Messi, te metés con todos".

Luzu TV informó “las autoridades decidieron desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.