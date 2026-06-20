Los cuatro partidos del sábado 20 de junio en el Mundial 2026: hora, TV y posibles formaciones

La actividad continúa con la segunda fecha de la fase de grupos. Serán cuatro encuentros repartidos en distintas sedes de Estados Unidos y México, con equipos que pueden asegurar su clasificación a los 16avos de final y otros que están obligados a sumar de a tres.
La jornada comenzará con el cruce entre Países Bajos y Suecia. Más tarde será el turno del duelo de líderes entre Alemania y Costa de Marfil, mientras que Ecuador tendrá un partido clave ante Curazao para mantenerse con vida en la Copa del Mundo. Cierra Túnez vs. Japón.
El primer encuentro del día será entre Países Bajos y Suecia por la fecha 2 del Grupo F. El partido comenzará a las 14 hora argentina en el Houston Stadium y se podrá ver por DSports, TyC Sports y Paramount+.
Los neerlandeses llegan tras igualar 2-2 ante Japón en un partido donde estuvieron dos veces arriba en el marcador y buscarán su primera victoria en el torneo. Del otro lado, Suecia dio una de las grandes sorpresas de la primera fecha con una goleada por 5-1 ante Túnez y un triunfo le dará la clasificación a los 16avos de final.
Los 11 confirmados de Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey.
Los 11 confirmado de Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke y Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren, Jesper Karlström y Yasin Ayari; Alexander Isak y Viktor Gyökeres.
Desde las 17 hora argentina, Alemania enfrentará a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E en el Toronto Stadium. El encuentro será transmitido por DSports, Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.
El seleccionado alemán llega con confianza luego de su contundente victoria por 7-1 frente a Curazao en su debut y con un empate le alcanzará para asegurar su lugar en la próxima ronda. Enfrente estará una Costa de Marfil que consiguió un triunfo agónico ante Ecuador y que intentará dar un paso fundamental rumbo a los 16avos de final.
La posible formación de Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovi; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.
La posible formación de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan; Yan Diomande, Seko Fofana y Franck Kessié; Bazoumana Touré, Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny.
Desde las 21 hora argentina, Ecuador se medirá ante Curazao por la segunda jornada del Grupo E en el Kansas City Stadium. El encuentro se podrá seguir por DSports, Paramount+ y Flow (canal 109).
La selección dirigida por Sebastián Beccacece necesita recuperarse tras la derrota sufrida en el estreno ante Costa de Marfil y una victoria es fundamental para llegar con posibilidades a la última fecha frente a Alemania.
Por su parte, Curazao intentará dejar atrás el duro 7-1 recibido ante el conjunto alemán en su histórico debut mundialista y buscará sumar sus primeros puntos en el certamen.
Posible 11 de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo y Pedro Vite; Alan Minda, Enner Valencia y Gonzalo Plata.
Posible 11 de Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo y Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Tahith Chong, Jürgen Locadia y Sontje Hansen.
El cierre de la jornada será a la 1:00 de la madrugada del domingo 21 de junio (hora argentina), cuando Túnez y Japón se enfrenten por la fecha 2 del Grupo F en el Monterrey Stadium. El partido se podrá ver por DSports, Paramount+ y Flow (canal 109).
El seleccionado tunecino llega golpeado luego de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, resultado que provocó la salida de Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard como nuevo entrenador. Para seguir con chances de avanzar, necesita quedarse con los tres puntos.
Japón, por su parte, mostró un gran nivel en su debut e igualó 2-2 ante Países Bajos. Una victoria frente a Túnez lo dejará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final.
Posible 11 de Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hamida y Ali Abdi; Rani Khedira, Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri; Elias Saad y Anis Ben Slimane.
Posible 11 de Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito y Yukinari Sugawara; Daichi Kamada, Kaishu Sano y Keito Nakamura; Ritsu Doan, Daizen Maeda y Ayase Ueda.
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