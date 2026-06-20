Los cuatro partidos del sábado 20 de junio en el Mundial 2026: hora, TV y posibles formaciones

Los 11 confirmado de Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke y Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren, Jesper Karlström y Yasin Ayari; Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Captura de pantalla 2026-06-20 122822

Alemania vs. Costa de Marfil

Desde las 17 hora argentina, Alemania enfrentará a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E en el Toronto Stadium. El encuentro será transmitido por DSports, Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

El seleccionado alemán llega con confianza luego de su contundente victoria por 7-1 frente a Curazao en su debut y con un empate le alcanzará para asegurar su lugar en la próxima ronda. Enfrente estará una Costa de Marfil que consiguió un triunfo agónico ante Ecuador y que intentará dar un paso fundamental rumbo a los 16avos de final.

La posible formación de Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovi; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz.

La posible formación de Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan; Yan Diomande, Seko Fofana y Franck Kessié; Bazoumana Touré, Nicolas Pépé y Ange-Yoan Bonny.

Captura de pantalla 2026-06-20 123524

Ecuador vs. Curazao

Desde las 21 hora argentina, Ecuador se medirá ante Curazao por la segunda jornada del Grupo E en el Kansas City Stadium. El encuentro se podrá seguir por DSports, Paramount+ y Flow (canal 109).

La selección dirigida por Sebastián Beccacece necesita recuperarse tras la derrota sufrida en el estreno ante Costa de Marfil y una victoria es fundamental para llegar con posibilidades a la última fecha frente a Alemania.

Por su parte, Curazao intentará dejar atrás el duro 7-1 recibido ante el conjunto alemán en su histórico debut mundialista y buscará sumar sus primeros puntos en el certamen.

Posible 11 de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo y Pedro Vite; Alan Minda, Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Posible 11 de Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo y Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Tahith Chong, Jürgen Locadia y Sontje Hansen.

Captura de pantalla 2026-06-20 123512

Túnez vs. Japón

El cierre de la jornada será a la 1:00 de la madrugada del domingo 21 de junio (hora argentina), cuando Túnez y Japón se enfrenten por la fecha 2 del Grupo F en el Monterrey Stadium. El partido se podrá ver por DSports, Paramount+ y Flow (canal 109).

El seleccionado tunecino llega golpeado luego de la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, resultado que provocó la salida de Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard como nuevo entrenador. Para seguir con chances de avanzar, necesita quedarse con los tres puntos.

Japón, por su parte, mostró un gran nivel en su debut e igualó 2-2 ante Países Bajos. Una victoria frente a Túnez lo dejará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

Posible 11 de Túnez: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hamida y Ali Abdi; Rani Khedira, Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri; Elias Saad y Anis Ben Slimane.

Posible 11 de Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito y Yukinari Sugawara; Daichi Kamada, Kaishu Sano y Keito Nakamura; Ritsu Doan, Daizen Maeda y Ayase Ueda.