Las 10 frases destacadas de Gustavo Alfaro tras el triunfo clave de Paraguay

2- "Estábamos convencidos, a pesar de todas las adversidades, de que podíamos sacarlo adelante".

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3- "Este partido fue un carrusel permanente de emociones. No tenía dudas de la respuesta de los jugadores, de la actitud que iban a tener y de cómo iban a salir a afrontar el partido”.

4- “Desde la primer pelota, el equipo fue a disputar el encuentro con una determinación y un coraje tremendo”.

5- "Pasamos una semana muy difícil, muy compleja porque todo se te da vuelta para arriba. El Mundial no te perdona. Un sueño que duró 16 años quizás se terminaba en una semana”.

6- “Es todo de los jugadores, yo no tuve nada que ver en este partido".

7- "Sacaron adelante un partido muy cuesta arriba, más allá de que tuvimos la fortuna, virtud y capacidad de que en la primer jugada profunda convertimos el gol”.

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8- “Me cuesta jugar este deporte nuevo. Lo respeto, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro. Todo el decálogo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, de la primera a la última hoja”.

9- “Hay que poner los pies en la tierra. Que hayamos ganado hoy no significa que somos un equipo consagrado; debemos trabajar con prudencia y humildad”.

10- “Tenemos una batalla tremenda ante Australia. Si esta fue dura, esa será mucho más”.