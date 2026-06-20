Las 10 frases destacadas de Gustavo Alfaro tras el triunfo clave de Paraguay

La victoria contra Turquía 1 a 0 le dio a la Albirroja tres puntos importantes para soñar con la clasificación a 16avos y el DT argentino resaltó la actitud de sus jugadores. "Cuando a Paraguay lo den por muerto, desconfíen", aseguró.
Paraguay encontró su desahogo en un momento clave del Mundial 2026. Después de la derrota contra EE.UU. en el debut, le ganó a Turquía 1 a 0 y sumó tres puntos de peso para soñar con la clasificación a 16avos. El seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro jugó todo el segundo con un futbolista menos y eliminó a su rival del certamen.
El gol de la victoria de Paraguay llegó a los dos minutos del partido. Matías Galarza Fonda, jugador de River, firmó el único tanto con un remate desde fuera del área. Más allá de ese grito, el partido estuvo marcado por la expulsión de Miguel Almirón, debido a que se tapó la boca mientras hablaba con un rival, algo prohibido por la FIFA luego de la polémica generada entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinícius.
En conferencia de prensa, Alfaro elogió la actitud de sus futbolistas y destacó la importancia del triunfo. Aquí, un repaso por sus 10 frases destacadas:
1- “Cuando a Paraguay lo dan por muerto, desconfíen. No había mañana, el partido era hoy. Había que poner el pecho y los jugadores me hicieron vivir una de mis noches más lindas como entrenador”.
2- "Estábamos convencidos, a pesar de todas las adversidades, de que podíamos sacarlo adelante".
3- "Este partido fue un carrusel permanente de emociones. No tenía dudas de la respuesta de los jugadores, de la actitud que iban a tener y de cómo iban a salir a afrontar el partido”.
4- “Desde la primer pelota, el equipo fue a disputar el encuentro con una determinación y un coraje tremendo”.
5- "Pasamos una semana muy difícil, muy compleja porque todo se te da vuelta para arriba. El Mundial no te perdona. Un sueño que duró 16 años quizás se terminaba en una semana”.
6- “Es todo de los jugadores, yo no tuve nada que ver en este partido".
7- "Sacaron adelante un partido muy cuesta arriba, más allá de que tuvimos la fortuna, virtud y capacidad de que en la primer jugada profunda convertimos el gol”.
8- “Me cuesta jugar este deporte nuevo. Lo respeto, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro. Todo el decálogo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, de la primera a la última hoja”.
9- “Hay que poner los pies en la tierra. Que hayamos ganado hoy no significa que somos un equipo consagrado; debemos trabajar con prudencia y humildad”.
10- “Tenemos una batalla tremenda ante Australia. Si esta fue dura, esa será mucho más”.
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