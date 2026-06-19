La Selección de Brasil goleó a Haití y acaricia los 16avos

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El delantero del Real Madrid volvió a intentar poco después con un disparo desde la izquierda, aunque la defensa haitiana logró bloquearlo. A los 22 minutos apareció la primera gran oportunidad de Raphinha, quien recibió un pase filtrado y quedó mano a mano con el arquero Johny Placide. El atacante intentó picar la pelota desde la medialuna del área y falló por centímetros.

La apertura del marcador llegó apenas un minuto después. Vinicius generó la jugada y obligó a intervenir a Placide, pero el arquero dejó un rebote que Matheus Cunha aprovechó para empujar la pelota a la red y poner el 1-0.

Brasil no bajó la intensidad y continuó buscando ampliar la diferencia. Raphinha volvió a quedar frente al arquero haitiano, aunque esta vez su remate salió sin potencia y fue controlado con facilidad.

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A los 36 minutos llegó el segundo golpe. Vinicius inició un contraataque y habilitó con precisión a Matheus Cunha, quien apareció a la espalda de la defensa rival y sacó un potente zurdazo que se metió en el ángulo derecho de Placide.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba con esa diferencia, Brasil volvió a lastimar. En el segundo minuto de descuento, Lucas Paquetá envió un pase largo perfecto y Vinicius aprovechó su velocidad para ingresar por izquierda y definir por debajo del cuerpo del arquero para el 3-0.

Segundo tiempo de control de la ventaja

En el complemento, Brasil administró la ventaja y bajó el ritmo. Haití intentó adelantarse en el campo y tuvo algunas aproximaciones, aunque sin la profundidad necesaria para complicar a Alisson Becker.

La primera llegada clara del segundo tiempo fue para el conjunto centroamericano, con un cabezazo de Ricardo Ade tras un centro al primer palo, pero el arquero brasileño respondió con seguridad.

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Brasil estuvo cerca del cuarto con una gran jugada de Vinicius, quien asistió de taco a Gabriel Martinelli. El delantero remató buscando el palo más lejano, pero la pelota terminó impactando en el travesaño.

Sobre el cierre, Haití tuvo su mejor oportunidad para descontar cuando Wilson Isidor recibió dentro del área y quedó frente a Alisson, aunque el arquero brasileño respondió de manera correcta y mantuvo el arco en cero.

Con la victoria consumada, Brasil llega a la última fecha con grandes posibilidades de avanzar y buscará confirmar el primer puesto del grupo ante Escocia. Haití, ya eliminado, cerrará su participación frente a Marruecos.